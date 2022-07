Nach Spontan-Einsatz bei „Take Me Out“: Chris Tall will Jan Köppen die Show wegnehmen

Chris Tall sprang bei „Take me out“ für Jan Köppen ein © Imago/ Golejewski & IMAGO / Horst Galuschka

Moderator Jan Köppen fällt für drei „Take Me Out“ Folgen aus. Daher übernimmt Chris Tall die Moderation und will gar nicht mehr gehen.

Mittlerweile ist Jan Köppen seit über einem Jahr bei der TV-Kuppelshow „Take Me Out“ und verhilft dabei Singles zu Dates. Jedoch konnte der Moderator bei den XXL-Sommerspecials nicht dabei sein, denn er hatte sich mit Corona angesteckt. Stattdessen übernahm Comedian Chris Tall die Moderation der Dating-Show. Dieser moderierte ganze drei Sendungen und scheint es zu lieben.

Der Übergangs-Moderator will gar nicht mehr aus der Sendung verschwinden – Das verriet er nun in einer neuen Folge seines Podcasts „08/17 – mit Chris Tall und Özcan Cosar“. Denn darin meinte Chris Tall erst einmal versöhnlich: „Jan Köppen, du machst das wirklich gut...“ und fügte dann jedoch hinzu: „Jan, falls du das hier hörst: Bitte gib mir einfach diese Sendung!“ „Take Me Out“ hat es dem Moderator wohl richtig angetan: „Es gibt keine Sendung, die mir so viel Spaß macht. Es macht einfach richtig Bock. Es ist die einzige Fernsehsendung überhaupt, wo man wirklich so viel freestylen kann.“

Die Sendung aufzuzeichnen war sehr anstrengend für Chris Tall

Doch hinter dem ganzen Spaß bei der Moderation der Sendung stand auch einiges an Arbeit. So hat Chris Tall für alle drei Aufzeichnungen jeweils bis zu sechs Stunden an einem Stück gedreht: „Es ist übertrieben anstrengend“. Und auch bewegen musste sich der Comedian dabei viel „Ich hatte so 20.000 Schritte nach jeder Aufzeichnung, ich bin da immer hin und her.“ Doch bald wird Jan Köppen wohl zurückkommen und die Sendung wieder leiten. Dieser ist bereits auf dem Weg der Besserung.