Nach „Temptation Island“-Aufreger: Thorsten Legat nimmt Sohn Nico in Schutz

Nachdem Nico Legat mit seinem Verhalten in der Reality-Show „Temptation Island“ negativ aufgefallen ist, meldet sich nun sein Vater Thorsten Legat zu Wort. (Fotomontage) © IMAGO/Sportfoto Rudel & RTL/Frank J. Fastner

Nachdem Nico Legat mit seinem Verhalten in der Reality-Show „Temptation Island“ negativ aufgefallen ist, meldet sich nun sein Vater Thorsten Legat zu Wort.

Alkoholexzesse, Fremdflirten und schlechtes Benehmen: Damit hat Nico Legat (25) in den letzten Wochen Aufmerksamkeit erregt. Gemeinsam mit seiner Freundin Sarah Liebich (23) nimmt der Sohn des Ex-Fußballprofis Thorsten Legat (54) an der fünften Staffel von „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ teil.

In der Reality-TV-Show des Senders RTL werden mehrere Paare auf ihre Treue geprüft und von verführerischen Singles und vielen Party-Situationen in Versuchung geführt. Gerade einer hat sich dabei bislang nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert: Nico Legat.

Seine Freundin Sarah zeigte sich von ihm enttäuscht. Sie sagte gegenüber Promiflash: „Von Zurückhaltung war für mich nichts zu sehen, besonders nachdem Alkohol geflossen ist, waren jegliche Grenzen, Anstand und Respekt mir gegenüber vergessen“. Für sie sei Nicos Benehmen einfach „beschämend und sehr unreif“.

Das sagt Papa Thorsten zu Nicos Verhalten

Die Kritik an Nicos Verhalten bleibt natürlich auch seinem Vater Thorsten nicht verborgen. Doch dieser scheint seinen Sohn erst einmal in Schutz zu nehmen. Das ließ zumindest seine Ansprache vermuten, mit der er sich in seiner Instagram-Story bei seinen Followern gemeldet hat.

Dort sagt der zweifache Vater: „Ich habe meinen Sohn lieb, ich kann ihn nicht verurteilen. Wenn er meint, er müsste das so tun.“ Er ist sich sicher: Sein Sohn hat eine gute Kinderstube genossen. Ob dieser seine gute Erziehung allerdings auch umsetzen könne, wisse er nicht.

Eines aber will der Fußballprofi aber auch klarstellen. Er sagt, er sei wegen des Verhaltens seines Sohnes niemandem eine Rechenschaft schuldig. Dieser sei allein für sich selbst verantwortlich. Das Fazit von Thorsten Legat: „Mein Sohn ist für sich selber zuständig. Punkt. Der ist 25 Jahre alt. Punkt.“