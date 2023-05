Nach Willis Tod: Jasmin Herren hat einen neuen Freund

Teilen

Vor etwas mehr als zwei Jahren verstarb Ballermann-Star Willi Herren plötzlich und unerwartet. Seine Witwe Jasmin ist jetzt frisch verliebt.

Travemünde – Die Nachricht schockierte im April 2021 ganz Deutschland: Der ehemalige „Lindenstraße“-Darsteller und spätere Schlager-Sänger Willi Herren (†45) wurde tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Woran der Ballermann-Star starb, ist nicht bekannt, doch nach seinem Tod gab es immer wieder Gerüchte um Alkohol- und Drogenmissbrauch. Die Witwe des ehemaligen Schauspielers, Jasmin Herren (44), berichtete dagegen von nicht behandelten Herzproblemen. Sie erklärte damals gegenüber BILD: „Willi wusste seit Ende 2020, dass er ein Herzproblem hatte. Er hatte die ganze Zeit ein Blutdruckmessgerät da, das er einfach nicht verwendet hat.“

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

Für Jasmin, die lange Zeit eine On-Off-Beziehung mit Willi Herren führte, war der Tod ihres Ehemannes selbstverständlich ein schwerer Schlag. Sie versuchte sich zeitweise aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um den tragischen Schock fernab vom Rampenlicht zu verkraften. Heute, zwei Jahre nach Willis Tod, kann die einstige Dschungelcamperin jedoch endlich wieder nach vorne blicken.

Überaschende Neuigkeiten von Jasmin Herren: Die Witwe von Entertainer Willi Herren hat sich auf eine neue Romanze eingelassen und genießt diese in vollen Zügen. (Fotomontage) © IMAGO/Revierfoto & Instagram/Jasmin Herren

Jasmin Herren ist zwei Jahre nach Willis Tod endlich wieder frisch verliebt

Wie Jasmin Herren in einem aktuellen Beitrag auf ihrem offiziellen Instagram-Account verrät, gibt es einen neuen Mann an ihrer Seite. Schon vor einer Weile hatte der Reality-Star seiner Fangemeinde mitgeteilt, dass regelmäßige Dates mit einem besonderen Verehrer stattfänden. Jetzt erklärte Jasmin auf Social Media, dass sie mit dem Unbekannten eine offizielle Beziehung eingegangen sei.

„Ich befinde mich jetzt in einer festen Beziehung. [...] Ich zeige meinen neuen Partner erstmal nicht, weil wir erstmal nicht gemeinsam in die Öffentlichkeit möchten“, schreibt Jasmin Herren in ihrem Post. Ihre Fans versichert die 44-Jährige jedoch, dass sie mit ihrem neuen Partner überglücklich sei. Es steht weiter zu lesen: „Mir geht es sehr gut, es geht steil bergauf.“