Nach Tod von Willi: Jasmin Herren veröffentlicht Kontaktanzeige

Nach dem Tod von Willi ist Jasmin Herren jetzt bereit für eine neue Liebe © Instagram: jasminherren78 & IMAGO / Herbert Bucco

Jasmin Herren sucht per Kontaktanzeige nach einer neuen Liebe. Ihr Ehemann Willi Herren starb vor zwei Jahren überraschend.

Köln – Willi Herren († 45) starb vor beinahe zwei Jahren, am 20. April 2021, völlig überraschend. Er hinterließ seine Ehefrau Jasmin Herren (44), mit der er seit 2018 verheiratete war und die seitdem mit dem Verlust zu kämpfen hatte. Trotzdem will die TV-Darstellerin positiv in die Zukunft blicken und wagt sich wieder ins Getümmel des Dating-Pools. Sie ist bereit für eine neue Liebe und möchte mit ihrem Leben weitermachen.

Deshalb sucht Jasmin Herren jetzt per Instagram nach dem perfekten Mann. Sie postete in ihrer Story eine Liste von Eigenschaften, die ein neuer Partner mitbringen müsste, um ihr Herz zu gewinnen. Dazu gehören zum Beispiel: „Eine Menge Humor. Unternehmungslustig und gerne in Gesellschaft. Schlager sollte kein Problem sein, aber kein Muss.“ Als Schlagersängerin ist dieser Punkt für Jasmin natürlich wichtig. Ihr Traummann sollte zwischen 39 und 47 Jahre alt sein, mit beiden Beinen im Leben stehen und unabhängig sein. Außerdem wünscht sich Jasmin einen Partner, der ebenso wie sie gern reist und keine Kinder mehr haben möchte, denn ihre eigene Kinderplanung sei ebenfalls bereits abgeschlossen. Des Weiteren fügt sie die Punkte „Fitness (nicht jeden Tag bitte)“, „tierlieb (habe einen Hund)“ und „treu, ehrlich und loyal“ hinzu.

Jasmin Herren: Sie ist bereit für eine neue Liebe – und eine neue Familie

Jasmin Herren verriet erst kürzlich gegenüber „Bild“: „Ich bin vorsichtig bereit, einen neuen Mann kennenzulernen.“ Zuvor hatte sie noch betont, dass sie nicht unbedingt einen Mann brauche um glücklich zu sein, sie der Liebe aber auch nicht die Tür vor der Nase zuschlagen würde, sollte sie überraschend in ihre Leben treten.

Mit der Familie ihres Ex-Mannes hat Jasmin nach dessen Tod ohnehin gebrochen. Besonders mit Tochter Alessia Herren gab es nach dem Tod des Entertainers viel Streit um das Erbe und um Namensrechte. Sogar Anwälte und eine Anzeige spielten in der Schlammschlachte eine Rolle.