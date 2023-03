„Was ziehe ich nur an?“

Iris Klein geht wieder auf Männerfang. Das erzählt die Mutter von Daniela Katzenberg in ihren Instagram-Storys. Einen Seitenhieb gegen Peter kann sie sich trotzdem nicht verkneifen.

Mallorca – Iris Klein (55) scheint nun langsam nach vorne schauen zu können. Nach dem Affären-Drama und dem öffentlich ausgetragenen Klein-Krieg zwischen ihr, Peter (55) und Yvonne Woelke (41) scheint es jetzt endlich so, als ob die 55-Jährige in ihrem Single-Leben angekommen ist. Gerade richtet sie ihre neue eigene Wohnung ein. Doch viel aufregender: Iris Klein geht jetzt wieder auf Männersuche.

Nach Trennung von Peter: Iris Klein hat ihr erstes Date

„Am Freitag hab ich ein Date. Am Freitag hab ich das erste Date mit einem anderen Mann“, verkündet Iris Klein freudestrahlend in ihren Instagram-Storys. Obwohl sie mit ihren Fans fast alles teilt, will sie diesmal keine weiteren Details verraten. „Ich bin mal gespannt. Oh mein Gott. Ne, ich werde euch da nicht mitnehmen“. Wer der Glückliche ist, bleibt also vorerst geheim.

Doch obwohl Iris Klein sich freut, schwingt ein bisschen Nervosität mit. „Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Bin ein bisschen nervös, wie so ein kleines Kind. Ich war ja 20 Jahre lang treu, war eine treue Ehefrau und jetzt date ich wieder. Und es beginnt am Freitag“, erzählt sie weiter. „Bin echt nervös. Was ziehe ich nur an?“, fragt sie ihre Fans schließlich. Doch einen kleinen Seitenhieb gegen Peter kann sich Iris dann doch nicht verkneifen.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

„Vermisse meinen Ex auf gar keinen Fall“: Selbst bei Date-Ankündigung stichelt Iris Klein gegen Peter

Wie ihre Fans wissen, liebt Iris Klein lustige und/oder inspirierende Kalendersprüche. Wie sie weiter in ihrer Instagram-Story erzählt, hat sie vor kurzem einen Spruch gelesen, der nicht nur zu ihrer Situation passt, sondern sie auch zum Lachen gebracht hat: „Ich hatte ein Date mit einer fremden Frau, die hat so viel von ihrem Ex erzählt, dass ich ihn jetzt auch vermisse“.

Doch Iris Klein wäre nicht Iris Klein, wenn sie nicht auch hier gegen Peter stichelt. „Also ich vermisse meinen Ex auf gar keinen Fall. Ich genieße es jetzt langsam so richtig. Niemand mehr der schnarcht neben mir, niemand mehr auf den ich Rücksicht nehmen muss. Ich kann jeden Tag essen gehen, wohin ich will. Es ist ganz, ganz toll“, versichert sie ihren Fans.

Doch ist Iris Klein wirklich schon über Peter hinweg? Diese Meldung lässt daran zweifeln: Iris Klein soll Yvonne Woelke heimlich Dusch-Bilder mit Peter geschickt haben. Verwendete Quellen: Instagram/Iris Klein

Rubriklistenbild: © Instagram/Iris Klein & Instagram/Peter Klein