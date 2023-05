Nach Trennung: „Unter uns“-Star Lars Steinhöfel im Krankenhaus

Für den „Unter uns“-Star Lars Steinhöfel waren die letzten Wochen alles andere als einfach. An Pfingsten musste er sich in ein Krankenhaus einliefern lassen.

Seit letzten Freitag liegt Lars Steinhöfel (37) in einem Berliner Krankenhaus. Wie der „Unter uns“-Darsteller Bild gegenüber sagte, musste er sich aufgrund von akutem Schwindel einliefern lassen. Am Freitag in Köln noch gedreht und sich dann mit dem Zug auf den Weg zu seiner Familie gemacht.

Mit ihr zusammen hatte er die Pfingsttage verbringen wollen, doch dann kam alles anders. Der Schauspieler berichtete: „Während der Zugfahrt wurde mir schwindelig. Es wurde immer schlimmer und schlimmer.“ Am Ankunftsbahnhof nahm in sein Vater in Empfang und begleitete ihn in eine Notaufnahme.

Im gleichen Krankenhaus wie die Großmutter

Seither liegt Lars Steinhöfel zur weiteren Überwachung im Krankenhaus, da er nach wie vor unter erhöhtem Blutdruck und starken Schwindelgefühlen leidet. Zu Bild sgte er: „Sie haben ein CT durchgeführt, wollten aber noch ein MRT machen. Der Schwindel hört nicht auf. Mich zieht es immer auf eine Seite.“

Eine Diagnose kann hoffentlich heute (31. Mai) gestellt werden. Möglicherweise waren die letzten Wochen für ihn einfach zu belastend, da er gerade eine Trennung durchmacht. Der Soap-Darsteller selbst kann seiner Situation zumindest einen positiven Aspekt abgewinnen: „Jetzt liege ich im selben Krankenhaus, in dem auch meine Oma ist. Immerhin kann ich sie besuchen.“