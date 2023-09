Nach Trennung von Amira: Michael Wendler wollte Oliver Pocher trösten

Von: Diane Kofer

Oliver und Amira Pocher haben vor rund einer Woche ihre Trennung offiziell gemacht. Aber nicht nur die Freunde des Comedians wollen für ihn da sein – auch Michael Wendler meldete sich.

Köln – Aus ihren Eheproblemen hatten Oliver (45) und Amira Pocher (30) kein Geheimnis gemacht: Der Comedian und die Moderatorin betonen seit Monaten, dass sie große Unstimmigkeiten haben. Vor rund einer Woche machten sie dann aber bekannt: Ihre Beziehung ist nicht mehr zu retten, sie sind getrennt. Unterstützung bekommen beide in dieser schweren Phase von ihren Freunden. Sogar Schlager-Star Michael Wendler (51) wollte Oliver Pocher trösten.

Nach Trennung: Oliver Pocher erhielt tröstende Nachricht von Michael Wendler

Trotz Ende ihrer Beziehung arbeiten Oliver und Amira Pocher weiterhin zusammen – ihr gemeinsamer Podcast erscheint nach wie vor wöchentlich. Bild liegt die aktuelle Folge von Die Pochers! bereits vor. Darin sprechen die Ex-Partner insbesondere über die Tage nach der Bekanntgabe ihres Liebes-Aus. Beide hätten daraufhin zahlreiche Anrufe und Nachrichten von ihren Liebsten bekommen, die sich Sorgen gemacht und ihre Hilfe angeboten hätten.

Eine Nachricht überraschte den Comedystar aber ganz besonders: Kein Geringerer als sein einstiger Show-Kontrahent Michael Wendler hat ihm eine Message aufs Handy geschickt. „Sehr nett“, fand der 45-Jährige und erzählte, dass er dem Schlagersänger, der in Florida wohnt, auf die tröstenden Worte sogar geantwortet habe. Eine Spitze gegen den Wendler und seine Frau Laura Müller (23) konnte sich Oliver Pocher aber offenbar nicht verkneifen. „Ich habe ihm auch gesagt: Dass meine Beziehung vor deiner Beziehung kaputtgeht? Respekt!“, scherzte er.

Wendler vs. Pocher Oliver Pocher hatte sich inmitten der Corona-Pandemie zur Aufgabe gemacht, Influencer und andere TV-Bekanntheiten an den Pranger zu stellen. Auch Michael Wendler und seine Frau Laura Müller bekamen im Netz immer wieder ihr Fett weg. Der Online-Kampf zwischen dem Comedian und dem Schlagerstar hatte sich damals so zugespitzt, dass RTL die Gelegenheit ergriff, die beiden zum TV-Duell antreten zu lassen. Am Ende konnte Oliver Pocher bei „Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!“ einen knappen Sieg einfahren – daraufhin schienen sich die einstigen Erzfeinde sogar recht gut zu verstehen.

Oliver Pocher macht sich immer wieder übers Scheitern seiner Beziehung lustig

Der TV-Star und seine Ex-Partnerin verarbeiten die Trennung derzeit völlig unterschiedlich. In seiner Instagram-Story postete Oliver Pocher nun erneut eine Sequenz, in der er auf humoristische Art auf das Ende der Beziehung anspielte. In einer Sequenz zeigte er ein völlig verwüstetes Haus und ließ seine Fans in einer Umfrage abstimmen, wie es zu dem Chaos gekommen war.

Oliver und Amira Pocher haben sich getrennt – daraufhin bekam der Comedian eine überraschende Nachricht von Michael Wendler. © Imago/ Star-Media/ Future Image (Fotomontage)

„Wer ist hier ausgezogen?“, fragte er seine Follower und stellte als Auswahlmöglichkeit unter anderem „Amira bei mir“ bereit. In Wahrheit geht es aber um sein aktuelles Projekt „Ein Haus voller Geld“, in das er auf Social Media schon ein paar Vorab-Einblicke gab. Ein anderes TV-Format musste Oliver Pocher jetzt aber hinten anstellen: Weil sein Vater einen Schlaganfall hatte, muss die gemeinsame Show ausfallen. Verwendete Quellen: Bild, Die Pochers!