Nach Trennung von Anna-Carina Woitschack: Stefan Mross mit Evelyn Burdecki unterwegs

Ist jetzt die Trauerphase auch für Stefan Mross vorbei? Während sich Anna-Carina Woitschack kurz nach der Trennung von neu verliebt hat, hielt sich der „Immer wieder sonntags“-Moderator bisher zurück. Nun zeigt er sich verdächtig vertraut mit Realitystar Evelyn Burdecki

Warschau - Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross könnten mit ihrer Trennung nicht gegensätzlicher umgehen. Während sie sich direkt einen Neuen angelt, flüchtet er sich in seine Arbeit. Zusammen mit vier anderen Promis ist der Schlager-Star gerade für eine TV-Produktion in Polen. Unter anderem ist auch Evelyn Burdecki dort - und mit ihr zeigt sich Stefan Mross sehr vertraut.

Zuerst Urlaub, dann Arbeitsstress: So lenkt sich Stefan Mross von Trennung mit Anna-Carina Woitschack ab

Seit ihrer offiziellen Trennung am 11. November befinden sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, zwei der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Während sich die Schlagersängerin nur wenige Wochen später mit einem österreichischen Key-Account-Manager vergnügt, stürzt sich der „Immer wieder sonntags“-Moderator in seine Arbeit und sucht dort Ablenkung.

Um seine Trennung von Anna-Carina Woitschack zu überwinden, setzt Schlagerstar Stefan Mross wohl auf eine Beschäftigungstherapie. Zuerst Spontan-Auszeit in Ägypten, dann voller Terminkalender. (Fotomontage) © IMAGO/VISTAPRESS & Facebook/Stefan Mross

Wie Stefan Mross in einer kurzen Videobotschaft auf Facebook verrät, ist er nach der Schlagerfansreise in Ägypten für ein Sat.1-Produktion in Warschau. Aber alleine ist er dort nicht. Im Netz ist ein Foto aufgetaucht, dass den Schlagerstar recht vertraut zusammen mit Reality-Star Evelyn Burdecki im Auto zeigt.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Zwei Jahre später nun die Trennung.

Das besagte Foto hat Janine Kunze in ihrer Instagramstory geteilt. Darauf zu sehen sind Schauspieler Tom Gerhardt, Comedian Özcan Coşar, sie selbst, Stefan Mross und Evelyn Burdecki. Während alle anderen zwar eng, aber trotzdem mit einem freundschaftlichen Abstand, nebeneinander sitzen, kleben der Schlagersänger und der Reality-Star förmlich aufeinander.

Sie sitzt sogar zwischen seinen Beinen, er hat die Hand um ihre Schulter gelegt. Mit einem dicken Grinsen auf dem Gesicht lachen beide in die Kamera. Stürzt sich Stefan Mross jetzt ähnlich wie Anna-Carina Woitschack kurz nach der Trennung in eine neue Beziehung? Immerhin war ihr Neuer „ein Schock“, wie er erst kürzlich verriet.

Stefan Mross erfuhr nämlich ausgerechnet an seinem Geburtstag aus der Zeitung vom neuen Freund von Anna-Carina Woitschack. „Das hat mich tief getroffen, ich habe da ganz schön daran zu knabbern“, gibt der Trompeter zu. Verwendete Quellen: Instagram/janinekunzeofficial