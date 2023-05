Nach Trennung von Patricia Blanco: Andreas Ellermann wohnt jetzt im Luxus-Hotel

Multi-Millionär Andreas Ellermann ist nach der Trennung von seiner Verlobten ins Luxus-Hotel gezogen. Patricia Blanko wohnt noch in der Hamburger Villa.

Andreas Ellermann (57) ist nun ins Hotel gezogen. Der Multimillionär und seine Verlobte Patricia Blanco (51) haben sich getrennt. Daraufhin ist 57-Jährige aus seiner Hamburger Villa ausgezogen, um seiner Ex nicht mehr dauernd über den Weg zu laufen. Von der Trennung verriet der Millionär auf einer Veranstaltung, die er ohne Reality-TV-Star Patricia Blanko besuchte.

Andreas Ellermann unterstützt Ex-Freundin Patricia Blanco weiterhin

Auf dem Hamburger Event verriet er der Bild, dass er seine Ex-Freundin selbstverständlich „weiter unterstützt.“ Außerdem betont er: „Das ist sie mir wert, wir waren vier Jahre zusammen.“ Da er selbst „kein Schurke“ sei, der „eine Frau rausschmeißt“, ist der nun zwischenzeitlich in ein Hotel gezogen.

Multi-Millionär Andreas Ellermann ist nach der Trennung von seiner Verlobten ins Luxus-Hotel gezogen. Patricia Blanko wohnt noch in der Hamburger Villa. © Imago Images

Bei dem Hotel handelt es sich um ein 5-Sterne-Hotel., das etwa 500 Euro die Nacht kostet. Der 57-Jährige versucht seine Situation so gut wie möglich zu nutzen und lässt es sich gut gehen: „Patricia kann dort erst mal wohnen, bis sie etwas Neues hat. Wir arbeiten gerade an einer Lösung.

Andreas Ellermann verbringt Zeit mit Naddel

Ich fühle mich im Hotel ganz wohl, kann verstehen, dass Udo Lindenberg seit Jahren im ‚Atlantic‘ lebt. Man wird bestens versorgt und trifft jeden Abend nette Leute und tolle Frauen an der Bar. Und ich bekomme viel Besuch hier. An dieses Leben könnte ich mich gewöhnen.“

Nadja Abd el Farrag hat endlich eine neue Wohnung gefunden. Das verdankt sie dem befreundeten Millionär Andreas Ellermann © IMAGO / Andre Lenthe & IMAGO / Chris Emil Janßen

Der Multimillionär wurde seit seinem Auszug aus der Villa schon öfter mit Nadja Abd el Farrag (58, „Naddel) gesehen. Die beiden besuchten zusammen eine Vorstellung des „Zirkus des Horrors“ in Hamburg, wodurch die Gerüchteküche zu brodeln begann. Doch Ellermann erklärte: „Ich unterstütze sie in einer schwierigen Phase ihres Lebens. Ich habe zurzeit keine Partnerin an meiner Seite und habe sie deshalb gefragt, ob sie mitkommt.“

