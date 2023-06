Nach Trennung von Peter: Iris Klein hat ihren Ehering aus dem Auto geworfen

Teilen

Von wegen versöhnliche Trennung: Iris Klein hat ihren Ehering aus dem Auto geworfen. © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_ (Fotomontage)

Der Rosenkrieg von Iris Klein und ihrem (Noch-)Ehemann Peter Klein ist in vollem Gange. Sogar ihren Ehering hat die Katzenberger-Mama weggeworfen.

Seit Januar schon fliegen bei Iris und Peter Klein die Fetzen. Im Januar begleitete Peter Schwiegersohn Lucas Cordalis mit nach Australien zum Dschungelcamp-Dreh. Dort hatte er dann angeblich eine Affäre mit Yvonne Wolke (41) – Der Begleiterin von Djamila Rowe (55). Seitdem herrscht dicke Luft zwischen Daniela Katzenbergers Mutter und dem gelernten Maler. Nach der Trennung der Kleins stand es schlecht um die 56-jährige. Doch mittlerweile scheint sie ihr altes Leben hinter sich lassen zu wollen.

Die 56-Jährige und ihr (Noch-)Ehemann bekämpfen sich über Social Media. So postete Iris Klein nun mehrere Videos in ihrer Instagram Story, in denen sie ihrer Wut freie Luft ließ. In den ersten Videos ist sie im Bett liegend zu sehen. Dazu schreibt sie: „Bin genervt, weil Peter die Scheidungspapiere einfach nicht unterschreiben will.“ Außerdem ist zu lesen: „Er will halt ne Menge Geld von mir… Bitte sagt ihm, er soll selbst arbeiten gehen und sein eigenes verdienen! Es nervt so.“

Sie trägt jetzt einen neuen Ring

Die Mutter von Daniela Katzenberger postete sich in einer weiteren Story mit einem Ring am Finger. Daraufhin fragte ein Follower bei ihr nach, warum sie denn den Ehering noch trage: „Den Ehering hätte ich schon längst weggeworfen!“ Doch die Antwort überraschte: „Das habe ich auch getan.“ Denn dieser sei längst weg, stattdessen trägt Iris Klein einen anderen Ring: „Diesen neuen Ring habe ich mir selbst gekauft.“ Mittlerweile sei sie bereits in wesentlich besserer Verfassung: „Die grauen Tage sind vorbei. Die Sonne scheint wieder für mich.“