Nach Trennung von Peter: Iris Klein will in eine WG ziehen

Wie geht es für Iris Klein weiter?

Nach der Trennung von Peter Klein gibt es für seine Noch-Ehefrau Iris einige Dinge zu regeln. So überlegt sie unter anderem, wie ihre zukünftige Wohnsituation aussehen könnte.

Peter Klein (55) scheint kein Kind von Traurigkeit zu sein. Er freut sich nach eigenen Worten auf „alles, was kommt“ und weilt derzeit in Hamburg. Währenddessen schaut Iris Klein (55) in der einstigen gemeinsamen Finca nach den beiden Hunden des Ex-Paares. Das hat die Reality-TV-Bekanntheit in aktuellen Instagram-Storys erzählt. Über diese meldet sie sich regelmäßig bei ihren Followern, um ihnen Updates aus ihrem Alltag zu geben.

In ihren Beiträgen offenbart sich: Auch wenn die 55-Jährige nach der Betrugs-Affäre und der öffentlichen Schlammschlacht nach vorn blicken und Zukunftspläne schmieden will, hat sie scheinbar mit einigen Entscheidungen noch zu ringen. So ist sie sich nicht ganz darüber im Klaren, wie von nun an ihre Wohnsituation aussehen könnte. Wie sie ihren Fans verriet, ist sie momentan einmal täglich zur Mittagszeit bei ihren Hunden Khalessi und Connor auf ihrer alten Finca.

Die Hunde sind nach Iris‘ Auszug auf dem riesigen Anwesen zurückgeblieben, weil sie in eine kleine Wohnung gezogen ist. Dorthin kann sie die Tiere, die viel Platz und Auslauf brauchen, nicht mitnehmen. Wie Iris weiter berichtete, käme außer ihr morgens und abends jemand, um die Hunde zu versorgen. Ihr selbst fiele es jedoch schwer, an den Ort zurückzukehren, an dem sie mit ihrem Ex-Partner einst glücklich war.

„Dunkle Wolken über unserem einst so liebevollen Zuhause“: Iris Klein mit offenen Worten

Zu den emotionalen Klängen von „Remember When“ von Alan Jackson postet sie ein Video von dem mallorquinischen Traumanwesen. „Die glücklichste Zeit in meinem Leben war hier …“, schreibt sie dazu, „nun hängen dunkle Wolken über unserem einst so liebevollen Zuhause.“ Viele Fans fragen sie, warum sie nicht in der Finca bleiben wolle und Peter stattdessen auszieht. Das Anwesen sei ihr aber einfach zu groß und sehr abgelegen, weshalb sie dort allein Angst habe, lautete die Antwort.

Nun überlegt die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30), ob sie sich vielleicht ein Reihenhaus mieten sollte, um die Hunde doch noch zu sich holen zu können. Eine weitere Idee ist aber ebenfalls ins Spiel gekommen. „Jetzt haben mir ganz viele geschrieben, ich soll eine WG gründen, vielleicht auch mit anderen Ehepaaren oder so“, meint Iris Klein weiter in einem Post. Dieser Vorstellung scheint Iris gar nicht so abgeneigt zu sein: „Also wenn jemand bereit ist, die Idee ist gar nicht so schlecht.“ Nach allem, was Iris bislang erzählt hätte, müsste die WG aber dann wohl hundefreundlich sein.

Rubriklistenbild: © Screenshot/Instagram/peterklein_official; Screenshot/Instagram/iris_klein_mama (Fotomontage)