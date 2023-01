Nach Trennung von Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack zeigt sich so natürlich wie nie zuvor

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross leben seit Mitte November getrennt. Nach dem Liebesaus setzt die Schlagersängerin auf einen neuen Look. Bei Instagram präsentiert sie sich komplett ungeschminkt.

Krausnick – Ein neues Jahr ist angebrochen und über die niederschmetternde Trennung von Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) dürfte allmählich Gras gewachsen sein. Zwar trauern viele Schlagerfans noch immer über das einst so vertraute Traumpaar, das am 11. November 2022 nach einer sehr öffentlichen Beziehung getrennte Wege ging, freuen sich aber mit der Sängerin über ihr neues Liebesglück mit dem österreichischen Key-Account-Manager Daniel B.

Wellige Haare und ungeschminkt: Schlagerstar Anna-Carina Woitschack gibt sich im Netz ganz natürlich

Anna-Carina Woitschack ist frisch verliebt und verbrachte die Feiertage mit ihrem neuen Schatz und auch Stefan Mross macht mit seinem Leben weiter. Mit einer letzten, emotionalen Botschaft wendeten sich die Schlagerstars zum Jahresende bei ihren Fans und versprachen, in Zukunft „als ‚Team‘ zu agieren“. Besonders friedvoll scheint es bei den beiden Verflossenen aber noch nicht zuzugehen, denn Stefan Mross distanzierte sich wegen eines gestohlenen Zitats von Anna-Carina.

Anna-Carina Woitschack ganz verändert: Beim Schmetterlinge beobachten im Wasserpark Tropical Islands zeigt sich der Schlagerstar ungeschminkt und mit welligen Haaren. © Screenshot/Instagram/anna.carina.woitschack (Fotomontage)

Die angespannte Stimmung mit ihrem Ex hin oder her – Anna-Carina genießt ihre Freiheit und ihr neues Glück derzeit in vollen Zügen und zeigt sich ihren Fans so entspannt wie noch nie zuvor. In einer Instagramstory strahlt sie beim Wellness-Urlaub in der Erlebniswelt Tropical Islands ungeschminkt und mit gewellten Haaren in die Kamera, während ein großer, exotischer Schmetterling über ihre Finger krabbelt. Kennt man die einstige DSDS-Teilnehmerin sonst stets top gestylt und fein herausgeputzt bei ihren diversen TV-Auftritten, ist der natürliche Tropen-Look eine aufregende Abwechslung.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack – mit einem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an: Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte dort auch Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar schlechthin. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt: Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory.2020“.

„So eine schöne Frau“: Schlagerfans begeistert von ungeschminkter Anna-Carina Woitschack

Ihr großes Idol so relaxt und nahbar zu sehen, stößt bei den treuen Fans von Anna-Carina Woitschack auf überragend positive Resonanz. „So schön, dich auch mehr natürlicher zu sehen, nicht immer mit Make-up. Du bist so eine schöne Frau“, schwärmt eine Bewunderin in einer Nachricht an den Schlagerstar, die Anna-Carina freudig in ihrer Instagramstory teilt. Ekstatisch reagiert die ehemalige Puppenspielerin auf das überschwängliche Kompliment: „Ich liebe es, ungeschminkt zu sein.“

TV-Hochzeit, Luxus-Camper, Ehe-Aus: Die Beziehung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

Die vergangenen Monate waren für Anna-Carina nicht leicht, doch ihr Liebeskummer scheint endlich überwunden und sie steuert volle Kraft voraus in ein Jahr voller Bilderbuchromantik und großen Gefühlen, mit dem Mann an ihrer Seite. Die Festzeit feierten die beiden auf Wolke Sieben und so innig, als wären sie schon seit Jahren ein Paar und Anna-Carina Woitschack zeigte sich mit ihrem neuen Freund eng umschlungen unter dem Weihnachtsbaum. Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack