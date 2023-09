Kurz nach Trennungs-News: Johannes Oerding kündigt Auszeit an

Von: Diane Kofer

Teilen

Johannes Oerding und Ina Müller gaben vor wenigen Monaten ihre Trennung bekannt – jetzt kündigte der Musiker auch eine längere musikalische Auszeit an.

Hamburg – Im Mai 2023 machten Johannes Oerding (41) und Ina Müller (58) ihre Trennung offiziell. Das einstige Paar hat sich nach zwölf gemeinsamen Jahren dazu entschieden, die Beziehung zu beenden. Viele Details verrieten die beiden nicht. Jetzt überraschte der Musiker aber mit anderen Neuigkeiten: 2024 wird er nicht auf der Bühne stehen, sondern eine Auszeit nehmen.

20 Jahre nachholen: Johannes Oerding zieht sich aus dem Musikgeschäft zurück

Der Sänger, der im Festival-Sommer von einem Event zum nächsten hetzen musste, stand für ein Benefiz-Spiel in Hamburg auf dem Fußballplatz. Dort erspielte er mit seinen Teammitgliedern der Allstars-Mannschaft jede Menge Geld für den guten Zweck. Nach dem Spiel mussten seine Fans aber eine überraschende Nachricht hinnehmen: Nach dem diesjährigen Konzert-Marathon will Johannes Oerding vorerst kürzertreten.

Im Gespräch mit Tag24 kündigte er ein Sabbatjahr an – 2024 wird er seine Fans also nicht mit großen musikalischen Projekten erfreuen. „Ich werde wahrscheinlich ein ganzes Jahr Pause machen. Das heißt, ich werde ein bisschen die Welt bereisen, ein bisschen Inspiration suchen und die Sachen nachholen, die ich die letzten 20 Jahre nicht machen konnte, weil ich immer on Tour war“, schildert er.

Johannes Oerding verriet bei einem Fußball-Benefiz-Spiel wenige Monate nach der Trennung von Ina Müller, dass er sich 2024 eine musikalische Auszeit nehmen wird. © Imago/ Michael Wigglesworth/ Future Image (Fotomontage)

Die Idee verfolgt der 41-Jährige schon länger – knapp zwei Jahre denkt er über eine Auszeit nach. Eine Angst begleitet den „An guten Tagen“-Interpreten bei seinen Plänen aber. „Ich hoffe nur, dass die Leute mich nicht vergessen“, meint er. Bei „The Voice of Germany“ wird Johannes Oerding vorerst auch nicht im Juroren-Sessel sitzen. Die fünf neuen Jurymitglieder wurden bereits bekannt gegeben. Wegen Shirin David (28) soll der „The Voice“-Dreh sogar unterbrochen worden sein. Verwendete Quellen: Tag24