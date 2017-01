Jetzt steht fest: So plant Sarah Lombardi ihr Comeback

Nach Trennungsdrama

Pietro und Sarah Lombardi

München - Sarah Lombardi setzt aktuell alles daran, ihr ruiniertes Image wiederherzustellen. Für ihren ersten öffentlichen Auftritt seit der Trennung hat die Sängerin deshalb etwas Besonderes geplant.

Die öffentliche Trennungsschlacht, die sich Sarah und Pietro Lombardi in den letzten Wochen und Monaten mit erstaunlichem Durchhaltevermögen lieferten, hat von der einst so heilen Welt des Traumpaares nicht viel übrig gelassen.

An den zahlreichen Eklats, die von schlecht vertuschten Seitensprüngen bis zu eskalierenden Streitvideos reichen, nahm vor allem Sarah Lombardis Ruf großen Schaden: Die Sängerein ist wohl die längste Zeit die liebe, treue Sängerin an der Seite des einstigen DSDS-Gewinners Pietro Lombardi gewesen.

Sarah hofft auf positive Schlagzeilen

Um ihr Image wieder aufzupolieren und ihre Karriere als Solokünstlerin voranzutreiben, plant die gebürtige Kölnerin nun ihren ersten offiziellen Auftritt nach der Fremdgeh-Affäre - und zwar auf keiner geringeren als der Fashion Week in Berlin.

Wie die „Bild“ nun enthüllt hat, wird Sarah Lombardi am 17. Januar gemeinsam mit ihrer Mutter und etlichen weiteren Promis wie Alessandra Meyer-Wölden, Jana Ina Zarella oder Monica Ivancan die „Riani“-Modenschau besuchen.

Martina Buckenmaier, die Geschäftsführerin der italienischen Marke, zeigt Mitgefühl und will Sarah damit offenbar die Möglichkeit geben, sich der Öffentlichkeit in alter Frische und endlich abseits schmutziger Trennungsdramen zu präsentieren: „Das liegt bei uns in der Tradition, dass wir Leuten, deren Karriere zwischenzeitlich vielleicht einen kleinen Knick erlitten haben, eine zweite Chance geben“, erklärte Buckenmaier der „Bild“.

Ihren Ex-Gatten Pietro kann Sarah in punkto Schadensbegrenzung und Image-Rettung aber ohnehin nicht mehr einholen: Der 24-Jährige wagte sich bereits Anfang Dezember zum ersten Mal nach der Trennung bei „Ein Herz für Kinder“ allein auf den roten Teppich und treibt mit seinem erst kürzlich veröffentlichten Song „Mein Herz“ auch seine Musikkarriere ordentlich voran. Auch privat scheint es für den Mann, dem Sarah das Herz brach, endlich wieder aufwärts zu gehen: Pietros Bruder freut sich über Familiennachwuchs. Das berühmte Söhnchen Alessio bekommt also bald einen Spielpartner auf Augenhöhe, wird dabei aber wohl trotzdem Pietros unangefochtene Nummer 1 bleiben - denn dieses Motto scheint sein Papa wirklich verinnerlicht zu haben.

sl