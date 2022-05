„Nach Wahnsinns-Show“: Florian Silbereisen futtert Chips vorm Schlafengehen

Von: Lisa Klugmayer

Von wegen wilde Aftershow-Party. Florian Silbereisen seinen Instagram-Fans verrät nun, wie er den Abend nach einem Konzert ausklingen lässt: Im Bademantel Chips essend auf seinem Hotelzimmer.

Frankfurt - Florian Silbereisen (hier alle Schlager-News auf der Themenseite) hat derzeit alle Hände voll zu tun. Der Schlagerstar sitzt nämlich gerade nicht nur hinter dem DSDS-Jurypult, sondern tourt zeitgleich mit seinem Schlagerfest.XXL durch ganz Deutschland. Da scheint die gesunde Ernährung gerade etwas zu kurz zu kommen: Vor dem Schlafengehen gönnt sich Flori nämlich noch eine Tüte Chips.

Florian Silbereisen deutscher Showmaster, Schlagersänger, Schauspieler und Juror Geboren 4. August 1981 (Alter 40 Jahre), Tiefenbach Größe 1,83 m Musikgruppe Klubbb3 (Seit 2015)

Florian Silbereisen ungewohnt privat: So verbringt der Schlagerstar seine Tour-Abende

Seit dem 26. April zieht das große Schlagerfest.XXL von Florian Silbereisen (Alle Infos zum Schlagersänger und Entertainer – seine Karriere und größten Hits) wieder durch Deutschland und Österreich. Der Schlagerstar steht allerdings nicht alleine auf der Bühne, sondern hat sich tatkräftige Unterstützung geholt. Mit dabei sind unter anderem auch: Matthias Reim, Marianne Rosenberg, Ross Antony, Ramon Roselly, Oli P. oder Thomas Anders.

Über 20 Konzerte sind geplant, zuletzt hielten Florian Silbereisen und seine Schlager-Kollegen in Frankfurt. Da er allerdings nicht nur auf Tour ist, sondern auch jeden Samstag als DSDS-Juror bei RTL zu sehen ist, ist er nach den Konzerten besonders müde. Eine Packung Chips vor dem Schlafengehen scheint da zu helfen, wie er in seiner neusten Instagram-Story zeigt.

Florian Silbereisen mit einem Handtuch auf dem Kopf und Chips in der Hand: Das macht der Schlagerstar nach einem Auftritt also wirklich © Instagram/Florian Silbereisen

„Nach ner Wahnsinns-Show in Frankfurt gibt‘s was Gesunden zum Schlafengehen“, witzelt Florian Silbereisen in seiner neusten Instagram-Story und fügt noch ein zwinkerndes Smiley hinzu. Auf dem Foto drückt sich der Schlagerstar passend dazu eine nicht mehr ganz so volle Chipstüte ans Gesicht.

Wie seine Garderobe verrät, scheint Florian Silbereisen (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) außerdem frisch aus der Dusche gekommen zu sein. Der Schlagerstar trägt nämlich nur einen weißen Bademantel und ein Handtuch auf dem Kopf.

Trotz anstrengendem Tour-Alltag: Spaß kommt beim Schlagerfest.XXL nicht zu kurz

Obwohl der Tour-Alltag ziemlich anstrengend ist, haben alle beteiligten Schlagerstars große Freude an der Konzertreihe. Auch hinter den Kulissen wird viel gelacht. Und so liefern sich Ross Antony und Oli P. gerade einen kleinen Streiche-Schlagabtausch.

Olis neuster Streich: Heimliche Toiletten-Selfies. Ross Antony hat angefangen und der „Flugzeuge in meinem Bauch“-Sänger hat nachgelegt. „Rache ist süß“, schreibt er passend unter das Bild und grinst von Ohr zu Ohr, überglücklich über seine gelungene Revanche.

Florian Silbereisen reißt Witz über Glatze von Oli P. - Er nimmt‘s mit Humor

Beim Schlagerfest-XXL-Tourauftakt in Riesa macht sich Florian Silbereisen vor tausenden Fans über das fehlende Deckhaar von Oli P. lustig. Doch sowohl er als auch das Publikum mussten herzhaft lachen. Verwendete Quellen: instagram.com/floriansilbereisen.official