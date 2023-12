Nach „Wetten, dass..?“-Eklat: Thomas Gottschalk lästert über Shirin Davids Aussehen

Nach dem Schlagabtausch bei „Wetten, dass...?“ übt Thomas Gottschalk erneut Kritik an Shirin David. Ihre Beauty-OPs sind dem TV-Star ein Dorn im Auge.

Offenburg – Bei „Wetten, dass…?“ geriet Thomas Gottschalk (73) kürzlich mit Shirin David (28) aneinander. Der Grund waren Kommentare, die der Moderator über das Aussehen der Rapperin machte. So habe er ihr nicht angesehen, dass sie Opern-Fan sei. „Ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen“, erklärte der TV-Star außerdem. Die Musikerin zeigte sich daraufhin pikiert und stellte klar: „Als Feministin können wir gut aussehen und können klug sein und eloquent und wunderschön zugleich – das eine schließt das andere nicht aus.“ In den sozialen Medien musste Gottschalk viel Kritik für seine Aussagen einstecken. Das hält ihn aber nicht davon ab, jetzt nachzulegen.

Thomas Gottschalk: Neuer Seitenhieb gegen Shirin David

Kurz nach der Sendung ruderte der Entertainer zurück und sagte, dass er an sich nichts gegen Influencer habe. Das ist jedoch noch nicht das Ende der Geschichte: In einer neuen Folge seines Podcasts „Die Supernasen“ tritt Gottschalk nach. Im Gespräch mit Kollege Mike Krüger (72) äußert sich der 73-Jährige erneut zu der Feminismus-Debatte und hat wenig positive Worte für Shirin David übrig.

„Shirin sieht ja nicht mehr so aus, wie sie einmal ausgesehen hat. Und man kann mir nicht erzählen, dass es ein Zeichen von Feminismus ist, wenn man sich hübscher machen lässt“, lästert er. Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, nennt Gottschalk Deutschlands wohl bekannteste Feministin: Alice Schwarzer (81). Dieser sehe man „die Feministin irgendwie an, die hat es ihr Leben lang dem Schicksal an die Hand gegeben, wie sie aussieht“.

„Die Supernasen“-Kollege Mike Krüger pflichtet Thomas Gottschalk bei

Außerdem behauptet der Entertainer, dass sich Frauen nicht etwa aus Selbstliebe operieren lassen. Vielmehr würden sie einfach Männern besser gefallen wollen. Na, ob Shirin David das genauso sieht? Es bleibt spannend, ob die Sängerin gegen Gottschalk zurückfeuert und ihm Kontra gibt.

Einen Verbündeten hat der Moderator jedenfalls: Sein Podcast-Kumpel Mike Krüger sieht die Lage ähnlich. Der Komiker zeigt sich besorgt, dass sich seine Enkelin später ebenfalls im Namen der Schönheit unters Messer legt. „Das werde ich ihr dann versuchen auszureden, wenn ich dann noch lebe“, kündigt er an. Auch mit Dieter Bohlen rechnete Thomas Gottschalk kürzlich ab. Verwendete Quellen: „Die Supernasen“ (Folge vom 19.12.23)