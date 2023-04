Nach Willi Herrens Tod: Jasmin geht wieder auf Dates

Nach dem Tod von Willi ist Jasmin Herren jetzt bereit für eine neue Liebe © Instagram: jasminherren78 & IMAGO / Herbert Bucco

Nach dem Tod von Willi Herren (†45) hat seine Witwe Jasmin Herren (44) eine schwere Zeit durchgemacht. Nun möchte sie wieder die schönen Seiten des Lebens genießen.

Gut zwei Jahre ist es nun schon her, dass „Lindenstraßen“-Darsteller Willi Herren aus dem Leben schied. Am 2. Aril 2021 wurde der Schauspieler und Entertainer tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Für seine Witwe Jasmin Herren begann eine schwere Zeit. Sie musste nicht nur den Tod ihres Partners verkraften, sondern geriet aufgrund seiner Schulden auch in erhebliche Geldnot.

Doch nun scheint es für die Kölnerin wieder bergauf zu gehen. Auf ihren Social-Media-Profilen meldet sich die Reality-TV-Darstellerin regelmäßig bei ihren Fans. So konnten diese miterleben, wie Jasmin langsam ihren Schuldenberg abgebaut und ihr Leben neu geordnet hat. Wie die TV-Bekanntheit kürzlich in einer Instagram-Story erzählte, hat sie sogar einen neuen Partyhit aufgenommen, der im Mai erscheinen soll.

Jasmin Herren will sich wieder frei fühlen

Und auch das hat Jasmin Herren festgestellt: Sie sehnt sich nach Zweisamkeit und hat Lust, wieder zu daten. „Es macht mir auch keinen Spaß mehr, alleine zu essen und alleine zu schlafen. Außerdem braucht mein Hund ein Herrchen“, sagte die 44-Jährige gegenüber dem Privatsender RTL. Das hat sie auf Instagram auch bekanntgegeben.

„Ich denke, es ist jetzt der richtige Augenblick, um sich auch wieder frei fühlen zu dürfen, was lange genug gedauert hat“, erklärte sie im RTL-Interview weiter. Auf ihr Dating-Gesuch hätten sich auf tatsächlich einige Männer bei ihr gemeldet. Der Richtige war für Jasmin Herren bisher allerdings noch nicht dabei. Sie selbst sagt dabei über sich: „Ich bin auch sehr wählerisch“.