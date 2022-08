Nach wochenlanger Abwesenheit: Lebenszeichen von Bibisbeautypalace

Das Spiegel-Selfie hat Bibi Claßens Freundin Mona aufgenommen und die YouTuberin ist leicht verdeckt hinter ihr zu sehen © Instagram/mcm0na

Nach der Trennung von Julian wurde es um Bibi Claßen still. Nun ist sie wieder auf Instagram zu sehen.

Jetzt gibt es wieder einen Social-Media-Post, auf dem Bibi Claßen (29) zu sehen ist. Das Ehe-Aus mit Julian Claßen (29) erschütterte die ganze Fan-Community. Im Mai teilten die YouTuber die Neuigkeiten über ihre Trennung mit der Öffentlichkeit. Doch es ging bei (Noch-)Ehemann Julian alles ganz schnell, denn er datet bereits wieder.

Der YouTuber hat seine neue Freundin Tanja Makarić bereits auf Instagram gepostet und meldet sich fast täglich bei seinen Fans. Im Gegensatz zu ihm war von Bibi Claßen lange nichts zu sehen und es wirkte so, als hätte sie sich aus den Sozialen-Medien zurückgezogen. Doch nun gibt es ein Lebenszeichen.

Zwar postete Bibi Claßen nichts selbst, doch ist sie in der Instagram Story ihrer Freundin Mona zu sehen. Das Spiegel-Selfie hat ihre Freundin aufgenommen und die YouTuberin ist leicht verdeckt hinter ihr zu sehen. Beide Frauen sind gestylt und tragen schicke Oberteile. Die Freundinnen lachen fröhlich in die Kamera und scheinen gut gelaunt zu sein. Es wirkt so, als ob sich die beiden einen Mädelsabend machen und sich gerade fürs Ausgehen fertig machen.

Der Post ist beruhigend für die Fans

Dieser Post von Bibi beruhigt einige der besorgten Fans. Denn seitdem sich die 29-Jährige und Julian getrennt haben, gab es keine Updates mehr von der Zweifachmama. Normalerweise postete sie fast täglich und ließ ihre Fans an ihrem Alltag teilnehmen. Doch nun schien es so, als ob Bibi eine Social-Media-Auszeit brauchte. Umso mehr freut es die Fans nun, dass es ihr gutzugehen scheint und sie Spaß hat.