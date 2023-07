Anrainer stinksauer: Polizei muss bei Auftritt von Ikke Hüftgold anrücken

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Beim „Insanity in the sun“-Festival feierten Ballermann-Fans unter anderem mit Ikke Hüftgold. So gar nicht im Party-Stimmung waren hingegen die Anwohner.

Füssen – Bei „Insanity in the sun“ trafen am 22. Juli zwei Musikrichtungen aufeinander: Malle-Party und Hard Style. Die Veranstalter konnten für das eintägige Festival Ballermann-Star Ikke Hüftgold (46) verpflichten. Nachdem sich der „Layla“-Produzent seinen Auftritt im ZDF-Ferngarten abgesagt hat, konnte er hier den Party-Schlager so richtig aufdrehen. Die Festivalgäste fanden das richtig gut, die Anwohner allerdings weniger. Bei der Polizei häuften sich an dem Abend die Lärm-Beschwerden.

Nachbarn verärgert: Polizei muss bei Auftritt von Ikke Hüftgold anrücken

Erst kürzlich hatte sich Ikke Hüftgold über den Mallorca-Fernsehgarten beschwert. Die ZDF-Show mit Andrea Kiewel (58) sei keine richtige Ballermann-Show. Genau deswegen hat er auch seinen Auftritt im Fernsehgarten abgesagt. Ganz anders die Stimmung beim „Insanity in the sun“-Festival, das das erste Mal in Füssen stattfand.

Die größten Skandale und Aufreger im ZDF-Fernsehgarten aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Hier wurde der Ballermann gefeiert, wie er ist: unzensiert, ein bisschen drüber, ein bisschen derb. Am Abend gab es dann harte Techno-Bässe. Die partywütigen Festivalgäste feierten dabei nicht nur lange, sondern auch laut. Ganz zum Leidwesen der Anwohner, denn die laute Musik hat man wohl noch kilometerweit gehört. Wie „all-in.de“ berichtet, gingen dort an dem Abend jede Menge Lärm-Beschwerden bei der Polizei ein.

Die Polizei wies die Veranstalter darauf an, die Soundanlage, die laut Aussagen des Bürgermeisters falsch eingestellt war, leiser zu drehen. Sollte das „Insanity in the sun“-Festival auch nächstes Jahr wieder stattfinden, werde die Genehmigung an eine Dezibel-Begrenzung gekoppelt, heißt es. Wird diese Begrenzung überschritten, drohen Bußgelder von bis zu 10.000 Euro. Doch die rund 1.000 Festival-Besucher feierten sonst wohl sehr friedlich. Denn gegen Mitternacht endete das Festival wie geplant, die Polizei musste nicht eingreifen.

Schon gewusst? So kam Ikke Hüftgold zum Partyschlager Kaum zu glauben, aber Ikke Hüftgold hat nicht immer Party-Schlager gemacht. Von 1993 bis 2006 war Matthias Distel, wie Ikke Hüftgold wirklich heißt, Frontmann diverser Rockbands. Von 2007 an schrieb und produzierte er Kinderhörspiele, bis er aufgrund einer verlorenen Wette sein Talent für Ballermann-Musik entdeckt. Seit 2009 begeistert er als Ikke Hüftgold seine Fans.

Ikke Hüftgold: Der Party-Schlager war’s nicht – Techno-Beats sorgte für Beschwerdewelle

Doch es lag nicht am Party-Schlager, wie Ikke Hüftgold im Interview mit IPPEN.MEDIA klarstellt. „Wir waren’s nicht. Wir waren Mittags am Werk“, erklärt der Ballermanstar. Doch selbst, wenn die Anlage richtig eingestellt gewesen wäre, sieht er hier einen Fehler in der Planung: „Es ist natürlich vollkommen hirnrissig, fast schon, wenn man Techno mitten in der Stadt Abend bespielt“.

„Du hast nur stumpfe Bässe und es knallt einfach nur. Wenn du aus der Ferne noch eine Melodie erkennen kannst oder vielleicht das ein oder andere „Bumsbare“-Lied dazwischen und es verbreitet Freude, dann erträgst du diesen Lärm vielleicht“, ist sich Ikke Hüftgold sicher. Party-Schlager hält man also noch eher aus, als Techno-Musik.

Beim „Insanity in the sun“-Festival feierten Ballermann-Fans unter anderem mit Ikke Hüftgold. So gar nicht im Party-Stimmung waren hingegen die Anwohner. (Fotomontage) © IMAGO/nicepix.world & dpa/Sven Käuler

„Ich hätte da überhaupt keinen Techno gemacht. Ich hätte entweder Party-Schlager alleine da hin gedonnert oder eine Techno-Veranstaltung außerhalb irgendwo in den Bergen gemacht. Ich glaube, das war ein Griff ins Klo von den Veranstaltern, die sich sehr viel Mühe gegeben haben“, lautet das Fazit des Schlagersängers.

Apropos Ikke Hüftgold: Schmitty Extreme kassierte bei DSDS eine vierfache Abfuhr, doch Fans feiern den Partysänger. Nun ist auch Schlagerstar Ikke Hüftgold auf ihn aufmerksam geworden. Wird Schmitty Extreme jetzt ein waschechter Ballermannsänger?Verwendete Quellen: all-in.de, Ikke Hüftgold Interview mit IPPEN.MEDIA