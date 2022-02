Joelina Karabas bezieht Stellung gegen „Tinder-Schwindler“ von Netflix

„Nachher werde ich auch noch verarscht“: Joelina Karabas hat Angst zu Tindern (Fotomontage) © Catherine Waibel/dpa/picture alliance & Instagram Screenshot

Joelina Karabas lässt Fans und Follower täglich an ihrem Leben teilhaben. Nun äußert sich die Tochter von Danni Büchner zu der Dokumentation „Der Tinder-Schwindler“ - und gibt zu, dass sie nun Bedenken gegenüber der Plattform hat.

Mallorca - Der fesselnde True-Crime-Dokumentarfilm „Der Tinder Schwindler“ ist aktuell einer der großen Hits der Streaming-Plattform Netflix. Viele deutsche Zuschauer interessieren sich für den Hochstapler „Simon Leviev“ und dessen Betrugsmasche auf Tinder. So auch Joelina Karabas (22). Wie tz.de berichtet, bezieht die Tochter von „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner nun via Instagram klare Stellung gegen den „Tinder-Schwindler“.

Das macht der „Tinder-Schwindler“ heute

„Der Tinder Schwindler“ zeigt eindrücklich, welchen finanziellen Schaden Betrüger bei ihren Opfern anrichten können. So beleuchtet die erfolgreiche Dokumentation die Machenschaften des Betrügers „Simon Leviev“ und porträtiert dessen drei Opfer Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm und Ayleen Charlotte.

Denn der von Shimon Hayut erfundene Charakter „Simon Leviev“ hat nie wirklich existiert. Und bis heute streitet der israelische Staatsbürger alles ab. So gab Shimon der israelischen News-Seite News 13 im März 2021 ein Interview, in welchem er behauptet, für Dinge verantwortlich gemacht zu werden, die er nie begangen habe. Besonders schockierend: von seiner 15-monatigen Haftstrafe verbüßte der Betrüger lediglich 5 Monate. Was bedeutet, dass er aktuell auf freiem Fuß ist.

„Nachher werde ich auch noch verarscht“: Joelina Karabas hat Angst zu Tindern

Diese Tatsache macht vor allem einer Angst: Joelina Karabas. Die Szenen der Netflix-Dokumentation haben bei der 22-Jährigen bleibenden Eindruck hinterlassen - weshalb sie sich nun in einer Instagram-Story zu Wort meldet. Ihren Followern erklärt sie: „Den Typ aus der Tinder-Doku gibt es immer noch auf Instagram und er bestreitet alles ab.“

Joelina Karabas macht dem „Tinder-Schwindler“ eine deutliche Ansage © Instagram Screenshot

Das macht die Tochter von Danni Büchner wohl nicht nur fassungslos, sondern auch Angst. Denn das Opfer eines Betrügers zu werden - das könne schließlich jedem passieren. „Nachher werde ich auch noch verarscht“, reflektiert sie. Weshalb Joelina aktuell eher wenig Lust aufs Tindern hat. Doch schlussendlich macht sie „Simon Leviev“, alias dem „Tinder-Schwindler noch eine deutliche Ansage: „Hoffentlich findet er meine Seite nicht und wenn ja, soll er sich verpieseln.“

