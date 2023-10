Schnitzel im Bett: So verbringt „Frühstücksfernsehen“-Star Nacht in München

Von: Melanie Habeck

Für eine Presseveranstaltung reiste Alina Merkau kürzlich nach München. Im Netz teilt die „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Moderatorin nun ungeniert, wie sie dort die Nacht verbracht hat.

München – Alina Merkau (37) begeistert die TV-Zuschauer nicht nur mit ihrer fröhlichen Art beim „Sat.1-Frühstücksfernsehen“, die Moderatorin lässt ihre Fans im Netz auch gerne an ihrem Alltag teilhaben. Dabei gibt sie auch spannende Einblicke in ihr Privatleben. Auf Instagram können ihre Follower nun sogar erfahren, was die TV-Bekanntheit in der Nacht so treibt.

Trotz später Ankunft: Alina Merkau lässt es sich in München gut gehen

Nach einer längeren Pause ist Alina Merkau seit März endlich wieder beim „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ zu sehen. Doch neben der Moderation liegt dem TV-Star auch noch ein anderes Projekt am Herzen. Die 37-Jährige besitzt ein eigenes Schmuck-Label, für das sie aktuell in München die Werbetrommel rührt. Im Netz lässt die Blondine ihre Follower an ihrer Reise in die bayerische Metropole teilhaben, denn die gestaltet sich alles andere als komplikationsfrei.

„War gestern leider spät in München, weil die Deutsche Bahn natürlich Verspätung hatte. Es gab aber noch lecker Schnitzel im Bett und wir haben es hier traumhaft schön“, plaudert Alina Merkau in ihrer Instagram-Story aus dem Nähkästchen. Das exklusive Update für ihre Follower gibt es direkt aus dem Hotelbett – garniert mit einem Foto ihres nächtlichen Schlemmer-Festmahls.

Alina Merkau versorgt ihre Fans regelmäßig mit Updates

Alina Merkau hat kein Problem damit, ihrer Community ungefiltert von ihrem Alltag zu berichten. Auf ihrem Social-Media-Kanal finden sich neben Schnappschüssen vom Roten Teppich oder aus dem „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Studio auch private Aufnahmen aus dem Urlaub oder mit ihren Kindern – dabei achtet die Berlinerin jedoch stets darauf, die Gesichter ihres Nachwuchses nicht zu zeigen.

Alina Merkau ist für einen Pressetermin nach München gereist. Auf Instagram zeigt die „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Moderatorin, wie sie die Nacht in Bayern verbringt. © Instagram/alinamerkau & Claudius Pflug/Sat.1

Alina Merkau ist nicht der einzige „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Star, der im Netz aktiv ist: TV-Reporterin Kira Schlender (30) sorgte zuletzt auch mit ihren Aufnahmen vom „Wacken Open Air“ für Aufsehen. Verwendete Quellen: Instagram/alinamerkau