Nachwuchs bei „Bauer sucht Frau“-Paar Steffi und Justin

Bei „Bauer sucht Frau“ lernten sich Steffi und Justin lieben. Mittlerweile sind die beiden verheiratet und erwarten Nachwuchs. © Screenshot/Instagram/stefanie_35 (Fotomontage)

Steffi und Justin haben sich 2021 bei „Bauer sucht Frau International“ kennengelernt. Nun hat das Paar geheiratet und erwartet ein Baby.

Die „Bauer sucht Frau International“-Teilnehmer Steffi und Justin erwarten ein Baby. In der internationalen RTL-Show lernte die Österreicherin den Elsässer Landwirt kennen und lieben. Das Original-Format „Bauer sucht Frau“ gibt es seit 2005 und Moderatorin Inka Bause hat bereits einige Herzen zum Höherschlagen gebracht. Aber auch das internationale Spin-off hat in den letzten vier Jahren bereits einige Paare zusammengebracht. So auch Steffi und Justin, die sich 2021 in der Kuppelshow kennenlernten.

Die beiden haben sich in der vierten Staffel von „Bauer sucht Frau International“ kennengelernt. Steffi beschrieb die Begegnung auf Instagram als Liebe auf den ersten Blick: „Beim ersten Gespräch hat es zwischen uns gleich gefunkt, der Blitz hat eingeschlagen. Es war wie Metall auf Metall, wie ein Magnet, die Chemie hat reagiert … der Magic Moment.“ Daher ist es kaum verwunderlich, dass sich die beiden nun das Ja-Wort gegeben haben. Die Braut verkündete von der Hochzeit auf Instagram: „Wir sind verheiratet. Wir haben JA gesagt und können es noch immer kaum glauben.“

Das Ehepaar bekommt ein Baby

Auf den Fotos ist der Bräutigam im grauen Anzug zu sehen und die Braut im weißen Kleid mit großem Babybauch. Das Paar hatte bereits im April verkündet, dass sich ihre Familie bald vergrößern wird. Die werdende Mama schrieb auf Social Media, wie sehr sie sich über ihr Familienglück freut: „Wir sind einfach so dankbar… Dankbar für diesen für uns perfekten Tag, für unsere liebe Familie. Für alles, was sie für uns geben und tun. Für jeden einzelnen Augenblick. Für unser Glück und unsere Liebe“.