Naddel bekommt neue Wohnung von Multimillionär in Hamburg - inklusive Kamin

Teilen

Für Nadja Abd el Farrag scheint es derzeit endlich wieder bergauf zu gehen. Ein Multimillionär unterstützt den TV-Star bei seinem Neuanfang.

Hamburg – Erst galt sie als verschollen, dann tauchte sie plötzlich wie aus dem Nichts wieder auf: Nadja Abd el Farrag (58) hat in den letzten Monaten scheinbar so einiges durchmachen müssen. Die Ex von „Deutschland sucht den Superstar“-Chefjuror Dieter Bohlen hatte ihre Fans in Sorge versetzt, als sie wochenlang weder auf Social Media noch bei ihren Freunden und Bekannten etwas von sich hören ließ. Immer wieder meldeten sich Mitglieder der Netzgemeinde, die Naddel angeblich an verschiedenen Orten gesehen haben wollten. Vor kurzem gab es dann endlich das lang erwartete Lebenszeichen des TV-Stars.

Seitdem versucht Naddel mit ganzer Kraft, wieder in ihrem Alltag anzukommen. Dass sie in der Vergangenheit schon einige schlimme Phasen durchmachen musste, ist längst kein Geheimnis mehr für Fans der 58-Jährigen. „Wenn ich Geld im Portemonnaie habe, haue ich es heraus“, zitiert beispielsweise die BUNTE ein Interview des Reality-Sternchens. Mithilfe einiger gut betuchter Freunde will Abd el Farrag jetzt jedoch einen absoluten Neustart wagen.

Nadja Abd el Farrag bekommt Hilfe von Multimillionär Andreas Ellermann

Glücklicherweise kann sich Naddel bei ihrem Vorhaben auf den Multimillionär Andreas Ellermann (56) verlassen. Der Verlobte von Patricia Blanco (52) hatte schon vor einigen Wochen öffentlich gemacht, dass er seine in finanzielle Schwierigkeiten geratene Bekannte keinesfalls im Stich lassen wolle. „Ich kenne Nadja seit vielen Jahren und es ist für mich selbstverständlich, dass ich ihr helfe“, stellte Andreas Ellermann laut BUNTE klar.

Nadja Abd el Farrag hat endlich eine neue Wohnung gefunden. Das verdankt sie dem befreundeten Millionär Andreas Ellermann © IMAGO / Andre Lenthe & IMAGO / Chris Emil Janßen

Jetzt machte der Unternehmer offenbar Nägel mit Köpfen und besorgte Naddel in Hamburg eine 70 Quadratmeter große Luxus-Wohnung inklusive Kamin. Dass seine Freundin sich in dem Apartment wohl fühlt, hat für Ellermann ganz klar oberste Priorität. Er erzählt: „Sie kann erst mal eine Zeit probewohnen, ob sie mit der Wohnung und der Umgebung zufrieden ist. Sonst müssen wir weiter suchen.“ Nadja Abd el Farrag kann ihr Glück derweil kaum fassen. „Ich bin total happy“, schwärmt sie im Interview. Verwendete Quellen: Bunte