Drama um Naddel: Ex-Freund soll ihre Konto-Pin und Social-Media-Accounts haben

Was ist nur bei Nadja Abd el Farrag los? Die Moderatorin ruft ihre Fans auf, den Posts auf ihrem Instagram-Account kein Gehör zu schenken.

Es sind beunruhigende Nachrichten, die derzeit über Nadja Abd el Farrag (58) im Netz kursieren. Kürzlich meldete sich ein Freund auf ihrem Instagram-Account und behauptete, dass es „seit vier Monaten kein Lebenszeichen“ von der TV-Moderatorin gebe. „Wir sind dir nicht böse und verurteilen dich nicht, wir wollen einfach nur, dass du dich bei uns meldest, alles andere kriegen wir hin. Wir sind für dich da“, hieß es in der Botschaft, die scheinbar von mehreren Personen unterzeichnet wurde. Gepostet wurde die Nachricht von einem jungen Mann namens Daniel, an dessen Seite sich Naddel Anfang des Monats in ihrer Instagram-Story gezeigt hatte. Eigenen Angaben zufolge betreut er ihren Account, während die Ex von Dieter Bohlen (69) abgetaucht ist.

Rund eine Woche nach dem besorgniserregenden Instagram-Post gibt es nun endlich ein Lebenszeichen von Naddel. Die Ballermann-Sängerin nimmt im Interview mit RTL Stellung zu den Aussagen ihres Freundes und bezeichnet sie als glatte Lügen. „Heute bin ich fix und fertig. Aber das liegt daran, was über meine Person mal wieder alles auf Instagram, Facebook oder im Fernsehen berichtet wird“, gesteht sie.

Nadja Abd el Farrag will Anzeige wegen Identitätsdiebstahl erstatten

An ihre Fans appelliert Naddel: „Das, was überall geschrieben wird auf Instagram: Glaubt nichts!“ Die Musikerin habe sich nämlich ganz bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie fühle sich bedroht und verfolgt von dem Mann, der ihre Social-Media-Identität geklaut haben soll. Doch nicht nur das: Naddels ehemaliger Freund befinde sich außerdem in Besitz von persönlichen Unterlagen – darunter auch vertrauliche Daten wie die PIN für ihr Bankkonto.

Nach einer langen Social-Media-Pause und besorgniserregenden Updates meldet sich Naddel endlich selbst zu Wort. © IMAGO/Chris Emil Janßen; IMAGO/nicepix.world (Fotomontage)

Laut ihrer ehemaligen Managerin Marion Ellendorff will die 58-Jährige nun zivilrechtlich gegen das üble Spiel vorgehen und den jungen Mann anzeigen. Es bleibt zu hoffen, dass sich Naddel gegen den Identitätsdiebstahl wehren kann.