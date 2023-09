Gemeinsame Musik? Heino trifft sich heimlich mit Naddel-Freund Andreas Ellermann

Von: Melanie Habeck

Heino hat mit seiner TV-Tirade übers Gendern für reichlich Wirbel gesorgt. Nun konzentriert sich der Schlagerstar wieder auf die Musik – und greift Entertainer Andreas Ellermann unter die Arme.

Hamburg – Eigentlich wollte Heino (84) im „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ über sein neues Album „Lieder meiner Heimat“ sprechen. Doch allen voran seine hitzigen Aussagen zum Gendern sorgten beim TV-Publikum für Aufsehen. Nach dem großen Wirbel um seine Person traf sich der Schlager-Star jetzt heimlich mit Multimillionär Andreas Ellermann (58) – der Hamburger hatte den Volksmusiker aus einem ganz besonderen Grund um die Zusammenkunft gebeten.

Geheimes Treffen in Hamburg: Machen Heino und Andreas Ellermann bald gemeinsame Sache?

Privat läuft es für den Multimillionär derzeit blendend: So teilte Andreas Ellermann kürzlich erste Kussbilder mit seiner neuen Freundin. Auch beruflich hatte der 58-Jährige große Pläne, denn gemeinsam mit seiner prominenten Freundin Nadja Abd el Farrag (58) wollte der Entertainer als Schlagerduo durchstarten. Doch seine Musikerkollegin machte einen Rückzieher und sagte einen Auftritt auf Mallorca kurzfristig ab.

Nun soll kein Geringerer als Heino wieder Fahrt in die Zukunftsvision des Geschäftsmannes bringen. Wie Bild berichtet, haben sich die beiden auf Andreas Ellermanns Wunsch in einem Hamburger Restaurant getroffen. „Heino ist natürlich einer der wichtigsten Gesprächspartner für mich. Seine Musik kommt nicht nur auf Mallorca gut an. Da bin ich für jeden Tipp dankbar. Ich könnte mir vorstellen, auch ein gemeinsames Lied mit ihm aufzunehmen“, begründet der Millionär seinen Termin mit dem Volksmusiker.

Auch Heino ist von Andreas Ellermann begeistert

Auch Heino scheint von der Idee durchaus angetan: „Im Herzen bin ich noch jung, ich fühle mich wie 30, nichts ist unmöglich, eine gute Idee“, freut er sich. Auch über Andreas Ellermann hat er nur Positives zu berichten: „Ich mag den Andreas, der sagt, was er denkt“, lobt er den Hamburger.

Heino hat mit seinen Aussagen übers Gendern gerade mächtig polarisiert. Doch Andreas Ellermann zählt auf die Meinung des Schlagerstars: Bei einem geheimen Treffen in Hamburg bittet er den Volksmusiker um Rat für seine Musikkarriere mit Naddel. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Future Image

Heino und Andreas Ellermann sind keine Unbekannten: Die beiden lernten sich auf einer Spendengala kennen, auf der Heino als Überraschungsgast geladen war. Ob die beiden bei ihrem Treffen in Hamburg auch über Privates gesprochen haben, ist nicht bekannt. Einer von ihnen sorgte mit einer Trennung zuletzt für etliche Schlagzeilen: So wetterte Andreas Ellermanns Ex-Verlobte Patricia Blanco (52) kürzlich immer wieder über den Millionär.