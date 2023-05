Nächste Auftritte abgesagt: Ben Zucker fällt verletzt aus

Traurige Nachricht für Ben-Zucker-Fans: Wegen einer Verletzung wird der Sänger eine Weile ausfallen und Auftritte absagen müssen.

Auf seinem Instagram-Profil teilte Ben Zucker es seinen Fans persönlich mit: Er hat sich eine Verletzung zugezogen und muss deshalb mehrere Auftritte ausfallen lassen. Zwei Wochen muss der Sänger sich nun schonen, um schnell wieder fit zu werden. Aber was genau ist eigentlich passiert?

Auf dem Foto, das Ben Zucker auf Instagram geteilt hat, ist er mit einer großen Bandage am rechten Fuß zu sehen. Dazu schreibt er: „Liebe Zuckerbande, hier lache ich noch – leider kam dann später das Ergebnis vom MRT ...“. Aus dem Text geht weiter hervor, dass der Musiker sich beim Fußballspielen verletzt hat.

„Da hat es das Schicksal einfach nicht gut mit mir gemeint“

Da hat ihm leider das Schicksal einen Strich durch die Rechnung gemacht, meint der „Was für eine geile Zeit“-Interpret. Denn eigentlich hat Ben in diesen Wochen so einige Termine, die nun leider platzen. Unter anderem muss er seine Auftritte in Hamburg und München bei der „Schlagernacht des Jahres“ absagen.

Auch die Veranstaltung „Schlagersterne“ auf Mallorca wird ohne Ben stattfinden. Bei seinen enttäuschten Fans entschuldigt sich der gebürtige Ueckermünder schon einmal im Voraus: „Es tut mir schrecklich leid und ich tue alles dafür, dass ich schnell wieder – wortwörtlich – auf die Beine komme!“