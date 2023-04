„Nah am Toastbrot“: Barbara Schöneberger macht fiesen Witz über David Hasselhoff

Barbara Schöneberger scheint kein großer Fan von David Hasselhoff zu sein. Nachdem sie den Entertainer selbst kennengelernt hat, erlaubte sie sich in ihrem Podcast einen fiesen Witz und behauptet, er sei „nah am Toastbrot“.

Berlin – Mit ihrer Meinung hält Barbara Schöneberger (49) bekanntlich selten hinterm Berg. Jetzt hat sich die Entertainerin einen fiesen Witz über Hollywoodstar David Hasselhoff (70) erlaubt. In einer neuen Episode ihres Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ sprach sie mit ihrer Kollegin Carolin Kebekus (42) über den US-Star, der damals Kebekus‘ „Jugendliebe“ gewesen sei.

Carolin Kebekus: „Ich war verliebt in David Hasselhoff“

„Man war früher in seltsame Leute verliebt“, sagte Schöneberger. Daraufhin verriet Kebekus prompt: „Das erste Mal verliebt war ich in David Hasselhoff. Aber ich war so klein noch, dass ich nicht richtig verliebt war, sondern ich wollte gerne, dass er unser Onkel ist…“

Schöneberger erzählte daraufhin, dass sie den Entertainer erst kürzlich kennengelernt und mit ihm „länger geredet“ habe. „Ich sage jetzt etwas, das ich sehr ungern sage – aber weil David Hasselhoff nicht im Lande ist und nicht unsere Sprache spricht und ich überhaupt gerne Sachen hintenherum mache, sage ich dir jetzt einfach, dass David Hasselhoff nah am Toastbrot ist. Sei froh, dass das damals nichts mit dem geworden ist. Du wärst nicht glücklich gewesen, weder als Ehemann noch als Onkel hätte er dir das geben können, was du verdienst.“

Barbara Schöneberger kein Fan von David Hasselhoff

Laut Schöneberger hat ihr der Musiker lediglich von Momenten erzählt, in denen Fans ein Foto mit ihm machen wollen. Das sei bei ihr nicht gut angekommen. „Boah, das ist schrecklich“, befand daraufhin auch Carolin Kebekus. „Ganz schrecklich“, erwiderte Schöneberger.

