Nahtoderfahrung: Cathy Hummels wäre fast erstickt

Cathy Hummels litt als kleines Mädchen unter „allergischem Asthma“ - nach eigener Aussage hat sie deswegen schon mal „einen Abstecher ins Jenseits“ gemacht.

München - Cathy Hummels (35) hat ein neues, altes Hobby für sich wiederentdeckt: das Reiten. Auf Instagram berichtet die ehemalige Frau von Mats Hummels (34), dass sie schon als Kind vernarrt war in Pferde. „Mein größter Traum war, wie bei den meisten Mädchen in meinem Alter, Reiten gehen zu können…“ Allerdings durfte Hummels diesen Kindheitstraum damals nicht ausleben.

Cathy Hummels: Nahtoderfahrung wegen Pferdeallergie

Wie sie auch berichtet, litt Hummels mit sechs Jahren unter allergischem Asthma. Mit dramatischen Folgen: „Ich war tatsächlich schon mal kurz für ‘nen Abstecher im ‚Jenseits‘, wenn man das so sagen darf, denn aufgrund meiner Pferdeallergie und vielen weiteren Allergien wäre ich fast erstickt.“ So musste sich die Influencerin von den Tieren fernhalten: „Ich habe sehr darunter gelitten, denn Pferde waren ALLES für mich.“

Mittlerweile hat sich das Problem allerdings gelöst, wie es scheint. Heute habe sie keine Allergie und kein Asthma mehr, schreibt Hummels zu einer Reihe von Fotos, auf denen sie Pferde streichelt. „Ich bin körperlich gesund und meine Seele heilt auch immer mehr.“ Sie wolle nun Reiten lernen und „mehr Zeit mit diesen wunderschönen und bewundernswerten und feinfühligen Tieren verbringen.“

Cathy Hummels‘ Tierliebe: Ihre Follower sind skeptisch

Die Reaktionen ihrer Follower auf die Ankündigung fallen allerdings nicht besonders positiv aus – in der meinungsstarken Kommentarspalte wird Hummels noch dafür verurteilt, dass sie ihre Hündin Moon im Herbst letzten Jahres weggegeben hat, nachdem diese ihren Sohn Ludwig (5) in den Arm gebissen hatte. Die Meinung vieler Follower lautet nun wie dieser sarkastische Kommentar: „Ja genau, einfach mal ein Pferd kaufen. Wenn’s nicht passt, einfach wieder verkaufen, wie den Hund. Kein Ding!“

Cathy Hummels war in den letzten Jahren immer wieder auch mit Rückschlägen in den Schlagzeilen: Angefangen bei ihrer Scheidung von Mats Hummels nach 13 Jahren Ehe, über depressive Phasen, über die sie offen spricht, bis zu einem brutalen Überfall Anfang 2022 in Thailand. Ihren neuen Pferde-Post garniert Hummels vielleicht auch deswegen mit dem Hashtag #animalsarebetterthanpeople („Tiere sind besser als Menschen“) – und dem Zusatz „Bis auf ein paar wenige“.

Ihren Followern will sich die „Kampf der Realitystars"-Moderatorin möglichst authentisch zeigen. Zuletzt hatte Cathy Hummels sogar offen ihr juckendes Haut-Problem thematisiert.