„Terrier?“: Helene Fischer holt Fan zum Duett auf die Bühne und verzweifelt an seinem Namen

Von: Elena Rothammer

Helene Fischer zeigt sich bei ihren Konzerten ganz volksnah und interagiert mit ihrem Publikum. Bei einer Show in der Schweiz bringt der Name eines Fans die Schlagerqueen jedoch an ihre Grenzen.

Zürich – Die „Rausch“-Tour von Helene Fischer (39) ist in vollem Gange. Ehe sie in München auftritt, machte die Schlagerqueen in Zürich halt und brachte dort das Hallenstadion zum Beben. Ihrem Publikum will die Musikerin stets ein individuelles Erlebnis bescheren. Immer wieder geht sie auf ihre Fans ein – doch der Name eines Besuchers bringt Helene Fischer dieses Mal zur Verzweiflung.

„Jerry“, „Garry“ oder „Terrier“: Fan verwirrt Helene Fischer mit seinem Namen

Trotz ihres Sturzes vom Trapez hält Helene Fischer an ihrer Akrobatik bei den Tour-Auftritten fest. Neben den spektakulären Show-Einlagen nimmt sich die „Atemlos“-Interpretin auch reichlich Zeit für ihre Fans. Einem davon wollte sie in Zürich einen besonderen Wunsch erfüllen und ihn für ein Duett auf die Bühne holen. Allerdings scheiterte die Künstlerin schon an seinem Namen.

Wie auf einem Instagram-Video von bluenews.ch zu sehen ist, gibt Helene Fischer ihr Bestes, um mehr über ihren Fan zu erfahren. Als dieser seinen Namen „Thierry“ auf die Bühne ruft, ist die Blondine jedoch völlig verwirrt. „Jerry. Nee, Terrier. Nee, wie? Nochmal?“, hakt sie irritiert nach. Es folgt ein Wortwechsel, bei dem Helene immer wieder den falschen Namen versteht und sogar schon selbst in Gelächter ausbricht: „Thierry.“ – „Doch Jerry.“ – „Thierry.“ – „Garry.“ – „Thierry.“ – „Jerry.“ – „Thierry.“ – „Cherié?“ – „Thierry!“

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.

„Du bist jetzt der Garry, ja?“: Helene Fischer tauft ihren Fan um

Letztendlich gibt Helene Fischer auf und beschließt: „Du bist jetzt der Garry, ja?“ Als besagter Fan dann endlich auf die Bühne kommt und aufklärt, dass er eigentlich „Thierry“ heißt, entschuldigt sich die Schlagerikone. „Das tut mir wirklich leid, aber anscheinend kennen wir diesen Namen in Deutschland nicht so“, räumt sie ein.

Am Ende wurde auch noch Thierrys Wunsch erfüllt: Er durfte mit Helene Fischer „Atemlos“ anstimmen. Was für das Publikum so locker und spaßig wirkt, ist im Hintergrund harte Arbeit. Ein Insider verriet, wie aufwendig Helene FIschers „Rausch“-Tour wirklich ist. Verwendete Quellen: Instagram / bluenews.ch