Barbara Schöneberger lüftet Thomas Gottschalks Geheimnis

Von: Diane Kofer

Thomas Gottschalk musste als Moderator schon viele Gäste begrüßen. Barbara Schöneberger plaudert aus: Weil er die Namen der Gäste oft vergisst, muss er im TV tricksen.

München – Thomas Gottschalk (73) ist einer der bekanntesten Moderatoren Deutschlands. In seiner TV-Laufbahn hat er neben zahlreichen nationalen Promis auch die größten Hollywood-Stars und erfolgreichsten Künstler aus der internationalen Musikbranche begrüßt – insbesondere bei „Wetten, dass..?“ nahmen sämtliche VIPs auf der Couch Platz. Doch ein Problem hat Thomas Gottschalk im Talk mit seinen Gästen offenbar immer: Er kann sich keine Namen merken. Barbara Schöneberger (49) weiß, mit welchem Trick er deswegen arbeitet.

Spickzettel überall: So wird Thomas Gottschalks Studio vor Namens-Patzern geschützt

In ihrem Podcast Mit den Waffeln einer Frau hieß Barbara Schöneberger den Schauspieler und Comedian Olli Dittrich (66) willkommen. Schon bei der Begrüßung kamen sie auf den Kultmoderator, der erst vor Kurzem sein endgültiges „Wetten, dass..?“-Aus verkündet hat, zu sprechen. Der Grund: Olli Dietrich erinnerte sich an Situationen, in denen Thomas Gottschalk den Namen eines Gastes vergessen hat. Barbara Schöneberger konnte bereits öfter live miterleben, wie der 73-Jährige versucht, der Vergesslichkeit bei Fernseh-Auftritten entgegenzuwirken.

„Da war an allen Sachen, die da rumstanden, hinten drauf, sodass es von der Kamera abgewandt war, der Name des jeweiligen Gastes aufgedruckt. Das war wie in einem Sketch: auf der Kaffeetasse, auf dem Bilderrahmen, an Computer-Bildschirmen. Überall“, erzählte die gebürtige Münchnerin lachend von einem Besuch in einer Gottschalk-Sendung. Egal, in welche Richtung Thomas Gottschalk sich gedreht hatte – er habe dank der Spickzettel immer gewusst, welcher Gast gerade bei ihm ist.

Thomas Gottschalk und „Wetten, dass..?“ 1987 löste Thomas Gottschalk seinen Kollegen Frank Elstner als Moderator von „Wetten, dass..?“ ab. Bis 2011 begrüßte er zahlreiche Gäste auf der Couch – und führte durch spektakuläre Wetten. Nachdem sich der Wettkandidat Samuel Koch (35) bei einer Show schwer verletzt hatte, kündigte der 73-Jährige seinen Rückzug an. 2021 und 2022 meldete der TV-Star sich mit „Wetten, dass..?“-Sondersendungen zurück – auch 2023 soll eine Ausgabe stattfinden. Allerdings moderiert dann zum letzten Mal Thomas Gottschalk. Im August 2023 kündigte er das endgültige Aus an.

Wegen Promo-Gequatsche: Barbara Schöneberger von Podcast-Gästen genervt

In dem Audio-Talk mit Barbara Schöneberger hat schon der ein oder andere Star ein kleines Geheimnis offenbart – doch nicht mit all ihren Gästen ist die TV-Bekanntheit richtig zufrieden. Im Gespräch mit Matze Knop (48) erzählte sie: „Gegen Ende meines Jahres habe ich immer das Gefühl, wenn mir jetzt noch einmal jemand sagt, er hat ein ganz persönliches Album rausgebracht, wo er richtig viel Herzblut [reingesteckt hat] und das ist das beste Album, das er je geschrieben hat, dann kriege ich leichte Ermüdungserscheinungen.“

Barbara Schöneberger weiß: Thomas Gottschalk kann sich keine Namen merken und nutzt im TV deswegen Spickzettel. © Imago/ Eibner/ Future Image (Fotomontage)

Aber auch ihre Gäste haben schon einen Blick hinter die Kulissen gegeben. So plauderte Verona Pooth (55) beispielsweise aus, dass Promis und Angestellte im Podcast-Studio nicht gleichermaßen behandelt werden. Sie verriet: Bei Barbara Schöneberger bekommen Backstage nur die Stars einen Kaffee, die Mitarbeiter gehen leer aus. Verwendete Quellen: Mit den Waffeln einer Frau