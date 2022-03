Narbe im Gesicht: Schlagerstar Jürgen Milski bezahlt Fan Besuch beim Schönheitschirurgen

„Heute endet meine Karriere“: Angelo Kelly schämt sich für Moderationsdebüt mit Joey Kelly

In der neuen WDR-Sendung „Wann war das noch?“ durften Angelo Kelly und sein Bruder Joey gemeinsam durch die Jahre streifen und dabei Seite an Seite ihr Moderationsdebüt feiern. Doch so ganz zufrieden scheint der 40-jährige Schlagerstar mit dem Endergebnis nicht zu sein – und zeigt sich deshalb in den sozialen Netzwerken selbstkritisch.