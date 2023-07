Narumol am Boden zerstört: „Bauer sucht Frau“-Liebling trauert um Haustier

Von: Florian Schwartz

Narumol David meldet sich mit traurigen Nachrichten bei ihren Fans zu Wort. Die „Bauer sucht Frau“-Berühmtheit musste für immer von ihrem geliebten Kater Abschied nehmen.

Pittenhart (Bayern) – In der fünften Staffel der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ wurde für Narumol David (58) ein Traum wahr. Die gebürtige Thailänderin verliebte sich in den Landwirt Josef Unterhuber (62) und zog zu ihm auf den Hof im bayerischen Chiemgau. Und hier tummelten sich auch einige Hoftiere, welche sie gleich in ihr Herz schloss. Doch nun ist Narumol am Boden zerstört. Sie trauert um ihren geliebten Kater, wie sie auf Instagram jetzt ihren Fans mitteilte.

„Bauer sucht Frau“-Star Narumol trauert um Kater Hansi

In ihrer Instagram-Story hatte Narumol ein Bild des flauschigen Vierbeiners hochgeladen. Darauf ist zu sehen, wie der Stubentiger auf einem schwarzen Ledermöbel liegend seine Pfoten in Richtung Kamera streckt. Ein Anblick, den der Reality-Star von jetzt an nur noch in seiner Erinnerung haben wird.

Mit traurigen Worten nimmt Narumol Abschied. „Unser süßer Hansi ist leider vor ein paar Tagen gestorben“, schreibt die 58-Jährige zu dem herzerwärmenden Schnappschuss. Der Verlust trifft die Thailänderin besonders hart. Sie betont, dass Hansi in ihrem Leben „bis jetzt“ ein besonders „lieber Kater“ gewesen sei.

Narumol David: Sie konnte ihren Kater nicht retten

Des Weiteren teilt Narumol ihren 80.000 Fans mit, dass Hansi sehr krank gewesen sei und sie ihn deshalb nicht mehr retten konnten. Mit den Worten „Wir vermissen dich“ beendete sie das Posting. Ihre Instagram-Story wird noch um zwei weitere liebevolle Erinnerungen an ihren geliebten Hansi ergänzt.

„Bauer sucht Frau“-Star Narumol trauert um Kater Hansi mit berührendem Abschiedsfoto. © instagram.com/stories/narumoldavid & IMAGO / Tinkeres

Trost und Ablenkung findet Narumol unterdessen bei der Hofarbeit. Ein späteres Posting zeigt die Bäuerin bei der Erdbeer-Ernte. „Trotz Regen, ein schöner Tag“, kommentierte der Reality-Star das Bild. Dabei präsentierte sie stolz die Ausbeute des Tages in einem geflochtenen Korb. Ein anderer Star des RTL-Formats sorgte jüngst ebenfalls für Schlagzeilen: „Bauer sucht Frau“-Liebling Anna Heiser (32) zeigte ihr verändertes Gesicht nach einer OP. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/narumoldavid