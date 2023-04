„Tolle Dirndl“: Narumol begeistert „Bauer sucht Frau“-Fans mit Familienfoto in Tracht

Auch nach fast dreizehn Jahren Ehe sind Narumol und Josef noch immer ein Herz und eine Seele. Das beweist ein neues Familienfoto der „Bauer sucht Frau“-Stars.

Sie sind DAS „Bauer sucht Frau“-Traumpaar schlechthin! Narumol (57) und Josef (61) werden unter ihren Fans stets Kultstatus haben. Die beiden lernten sich 2009 in der RTL-Kuppelshow mit Inka Bause (54) kennen. Ihre Liebe krönten die Thailänderin und der bayerische Landwirt 2010 mit einer Hochzeit, ein Jahr später folgte die Geburt der gemeinsamen Tochter Jorafina (11). Aus früheren Beziehungen hat Narumol bereits Tochter Jenny (23) und Sohn Jack (25). Seitdem sich das ungleiche Traumpaar gefunden hat, lebt es auf Josefs Bauernhof im bayerischen Chiemgau.

Auf Instagram gewährt die Ex-„Kampf der Realitystars“-Kandidatin ihren 78.000 Followern nun einen privaten Einblick in ihr idyllisches Familienleben auf dem Land. Dort postete Narumol ein Foto, das sie umringt von ihrem Ehemann und ihren beiden Töchtern zeigt. Arm in Arm steht die Familie in einer Wiese vor einer wunderschönen Bergkulisse. Alle vier sind in Tracht gekleidet: Josef trägt eine Lederhose mit Hemd, während Narumol in einem feuerroten Dirndl posiert. Auch ihre Töchter tragen Dirndl, allerdings in dezenteren Farbtönen. „Schön Sonntagabend noch“, schrieb die Reality-TV-Darstellerin zu dem Bild.

Josef und Narumol: Tochter Jorafina sorgt für Begeisterungsstürme

Die Fans zeigten sich begeistert von dem Familien-Schnappschuss. „Wunderschönes Bild, tolle Dirndl und ein fescher Josef“, schwärmte eine Followerin. Andere hinterließen Kommentare wie „So eine freundliche Familie“, „Sehr schönes Familienfoto“, „Hübsche Familie“ und „Ist das ein herrliches Foto“. Eine Userin mutmaßte, dass die Outfits der drei Frauen nicht etwa aus einem beliebigen Laden stammten: „Die wunderschönen Dirndl hat bestimmt Mama Narumol genäht.“

Besonders die Tatsache, dass Josefs und Narumols gemeinsame Tochter Jorafina inzwischen schon eine junge Dame ist, sorgte für Verblüffung unter den Fans. „Oh mein Gott, wie groß eure Kleine schon geworden ist! Und genauso hübsch wie ihre große Schwester!“, zeigte sich ein Follower erstaunt. Ein anderer schrieb: „Sooo große Kinder! Wie schnell vergeht die Zeit…“