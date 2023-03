Streit bei Natascha und Cheyenne Ochsenknecht: Alles wegen Papa Uwe

Hier kracht es gewaltig! Nun hängt auch der Haussegen bei Natascha Ochsenknecht und Tochter Cheyenne schief. Der Grund dafür ist Papa Uwe Ochsenknecht.

Zugegeben, die Ochsenknechts sind nicht gerade als Paradebeispiel einer harmonischen Familie bekannt. Kürzlich gab es Zoff zwischen Natascha Ochsenknecht (58) und Sohn Jimi Blue (31). Der Schauspieler verlobte sich nach nicht einmal einem halben Jahr Beziehung mit seiner Freundin Laura-Marie Geissler (24) – das passte Mama Natascha gar nicht. Jimis Schwester Cheyenne (22) schlug sich damals auf die Seite ihrer Mutter und übte Kritik an ihrem Bruder.

Nun fliegen jedoch auch zwischen Mama und Tochter die Fetzen. Grund dafür ist ausgerechnet Papa Uwe Ochsenknecht (67), der sich eigentlich stets aus dem Familiendrama heraushält. Was ist also passiert?

Drama, Drama: Zwischen Natascha Ochsenknecht und ihrer Tochter Cheyenne fliegen wegen Papa Uwe die Fetzen. © IMAGO/Eventpress; IMAGO/STAR-MEDIA; IMAGO/Gartner (Fotomontage)

In der Reality-Serie „Diese Ochsenknechts“ machte Natascha ihrem Ärger über ihren Ex-Mann Luft. „Letztendlich ist es so, dass ihr Vater in einer Sendung war und hat sich wieder nicht so nett über mich und über unsere Familie geäußert“, berichtete sie. „Das ging auch um unsere Serie und so. Wir wissen alle, er hat sie geguckt.“

Zur Erklärung: In der Late-Night-Talkshow „Inas Nacht“ hatte sich Uwe zu den unschönen Geschichten geäußert, die in der Klatschpresse über seine Familie kursieren. Auf die Frage, ob er sich darüber ärgere, dass sein Nachname mit den Negativschlagzeilen in Verbindung gebracht werde, sagte der Schauspieler: „Das habe ich schon seit der Scheidung gedacht. Am Anfang habe ich gedacht, hoffentlich können die Leute den Qualitätsunterschied sehen und ich glaube, es ist gelungen.“

Natascha Ochsenknecht: „Finde ich respektlos“

Genau diese Aussage kann Natascha ihrem Ex nicht verziehen. Mit jeder Menge Wut im Bauch schrieb sie eine gepfefferte Nachricht in die Familien-Chatgruppe. „Jetzt habe ich da reingeschrieben, dass ich das respektlos finde, dass er sich so äußert, weil wir haben ihm nichts getan. Und das fand Cheyenne nicht so witzig“, erzählt Natascha.

Die künftige Zweifach-Mama wollte offenbar nicht in den Streit zwischen ihren Eltern involviert werden und trat aus der Chatgruppe aus – sehr zum Ärger ihrer Mama. „Finde ich absolut respektlos, hat keinen Anstand, null Benehmen und sowas kann ich überhaupt nicht ab“, regte sich Natascha auf. Mittlerweile hat sich das Mutter-Tochter-Duo glücklicherweise wieder versöhnt.