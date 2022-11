Natascha Ochsenknecht nimmt 13 Kilo zu und hat Wassereinlagerungen

Von: Lukas Einkammerer

Natascha Ochsenknecht musste in den letzten zwei Jahren einige Veränderungen durchleben. Vor allem ihre Corona-Erkrankung hat ihr schwer zu schaffen gemacht. In den sozialen Medien spricht sie offen über ihre gesundheitlichen Probleme.

Berlin – Die letzten zwei Jahre seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind an den wenigsten spurlos vorübergegangen. Einige können sich glücklich schätzen, sich immer noch nicht angesteckt zu haben, andere leiden schwer unter den Folgen der Krankheit – darunter auch viele Promis. Natascha Ochsenknecht (58) spricht in den sozialen Medien ganz offen über ihre gesundheitlichen Probleme und bewegt mit ihren ehrlichen Worten.

„Hat mich zerlegt“: Natascha Ochsenknecht spricht bei Instagram über ihre Erfahrung mit Long Covid

Auf Instagram teilt Natascha Ochsenknecht, die seit vielen Jahren mit der Schilddrüsenkrankheit Hashimoto kämpft, ein mutiges Statement mit ihren rund 242.000 Followern und blick zurück auf ihre Corona-Diagnose. „Genau vor zwei Jahren hat mich Corona zerlegt“, erinnert sich das ehemalige Model. Neben ihrer inspirierenden Botschaft postet sie eine Fotocollage, die ihre deutliche körperliche Veränderung während der letzten Monate zeigt.

Nachdem sie sich mit dem Virus angesteckt hatte, habe sie Sehstörungen, Wassereinlagerungen und andere üble Begleiterscheinungen gehabt und 13 Kilo zugenommen. Außerdem gesteht sie, stark unter Gedächtnisproblemen gelitten zu haben: „Zahnpasta in den Kühlschrank, Zahnbürste in den Geschirrspüler, im Winter auf Socken zur Mülltonne, Fotos in den Ofen, das war nur ein kleiner Auszug.“ Gehässigen Gerüchten, sie habe sich wegen kosmetischen Eingriffen so verändert, schiebt die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (66) den Riegel vor und schreibt: „Urteile niemals über andere Menschen, wenn du ihre Geschichte nicht kennst.“

Geheilt, gesund und genesen: Diese Promis haben schwere Krankheiten hinter sich 2003 infizierte sich Country-Legende Shania Twain (57) mit Borreliose, verlor dadurch fast ihre Stimme und konnte über Jahre hinweg kaum auftreten. Heute ist sie zum Glück wieder ganz die Alte und rockt Bühnen in aller Welt. Ihre Musiker-Kollegin Avril Lavigne (38) bekam 2014 dieselbe Diagnose – und ist nach einem langen Kampf gegen die Krankheit mittlerweile auch wieder völlig genesen. Sylvie Meis (44) äußerte sich 2009 das erste Mal öffentlich zu ihrer Brustkrebserkrankung. Zwar konnte der Tumor früh genug entdeckt werden, nach der Chemo-Therapie musste sie trotzdem längere Zeit eine Perücke tragen. Heute sieht man dem bildschönen TV-Star aber längst nicht mehr an, dass sie einst Angesicht zu Angesicht mit einer so schlimmen Krankheit gekommen war. Die britische Schauspielerin Emilia Clarke (36) machte 2019 ein schockierendes Geständnis: Sie hatte am Set von „Game of Thrones“ zwei Gehirnaneurysmen. Heute kann sie auf die schlimmen Erfahrungen mit einem Siegesgefühl zurückblicken. Anfang des Jahres erlebte US-Model Hailey Baldwin (25) ähnliches. Bei ihr wurde Blut im Gehirn festgestellt – nach ein paar Stunden Bangen konnte aber auch sie wieder durchatmen.

„Ganz großes Vorbild“: Corona-Geschichte von Natascha Ochsenknecht rührt Fans

Zwar machen sich in den Kommentaren auf der Bilderplattform auch negative Stimmen bemerkbar, viele Fans können Natascha Ochsenknechts ehrliche Worte aber sehr gut nachvollziehen. „Danke für diesen Text. Es beruhigt irgendwie zu lesen, dass man mit den Symptomen nicht alleine ist“, freut sich eine Instagram-Nutzerin, „Das gibt mir Mut“, tut es ihr eine andere gleich. Dass die Autorin so offen über ihre Gesundheit spricht, kommt ausgesprochen gut an und ein Fan schwärmt: „Für mich ein ganz großes Vorbild.“

Trotz ihrer besorgniserregenden Schilderungen verspricht Natascha Ochsenknecht: Sie ist wieder auf dem Weg der Besserung. Man kann ihr nur die Daumen drücken, dass von den lästigen Long Covid-Symptomen bald schon jede Spur verschwunden ist und sie sich wieder voller Elan ihren vielen Projekten widmen kann. Eine Promi-Kollegin sprach hingegen auch von ihrer starken Gewichtsveränderung, denn „Goodbye Deutschland“-Star Lisha hat 21 Kilo verloren. Verwendete Quellen: Instagram/nataschaochsenknecht, stern.de, usmagazine.com