„Schweineaugen“: Natascha Ochsenknecht leidet unter Augenentzündung

Natascha Ochsenknecht leidet unter Augenentzündung © Instagram/nataschaochsenknecht

Reality-Star Natascha Ochsenknecht hat es erwischt! Die Influencerin hat sich eine Entzündung an den Augen zugezogen. Ihre Erkrankung lasse verleihe ihr „Schweineaugen“, so die 57-Jährige.

Berlin – Natascha Ochsenknecht (57) hält ihre Follower in den sozialen Netzwerken regelmäßig über alle Updates in ihrem Leben auf dem Laufenden. Dabei macht Natascha auch vor gesundheitlichen Themen nicht Halt: Wie sie ihren Fans jetzt in mehreren Instagramstorys mitteilte, leidet die Realityqueen seit einigen Tagen an einer nervigen Augenentzündung. Deshalb blieb ihr zuletzt nichts anderes übrig als der Gang zum Augenarzt.

Doch wie immer nimmt der „Diese Ochsenknechts“-Star die Sache mit Humor. In ihrer Insta-Story zeigt Natascha ein Foto von sich mit entzündeten Augen, darunter hat sie ein Bild von einem Schwein gepostet. „Schweineaugen“, schreibt die Mutter von Wilson Gonzalez (32), Jimi Blue (30) und Cheyenne Savannah (22) scherzhaft dazu. Die Entzündung scheint also Gott sei Dank keine ernsthafte Angelegenheit zu sein!

Natascha Ochsenknecht berichtet ihren Social-Media-Fans von ihrer Augenerkrankung

Nachdem sie in einer Story verraten hatte, dass sie auf dem Weg zum Augenarzt sei, machten sich einige Follower offenbar Sorgen um Natascha Ochsenknecht. Doch die 57-Jährige konnte schnell Entwarnung geben. „Ihr wolltet wissen, was beim Augenarzt los war“, beginnt sie einen weiteren Clip auf ihrem Account, „ich habe seit zehn Tagen eine Augenentzündung, das ist überhaupt nicht so dramatisch. Ich habe halt gemerkt, dass morgens meine Augen zukleben und jucken. Trotz meiner Tropfen hat es nicht funktioniert.“

Um die Entzündung nicht zu verschlimmern, muss Natascha deshalb jetzt einige Vorsichtsmaßnahmen beachten. „Ich trage jetzt draußen auch die ganze Zeit eine Sonnenbrille, was ich eh bei dem Wetter meistens mache, weil ich ein bisschen lichtempfindlich bin“, erzählt sie weiter. Ihre besorgten Follower versichert die Promi-Mama jedoch, dass die Entzündung schon bald Geschichte sein sollte.