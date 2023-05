Natascha Ochsenknecht über Verhältnis zu Jimi Blue: „Geht drunter und drüber“

Seit einigen Wochen herrscht Drama pur bei den Ochseknechts. Mama Natascha findet es jedoch ganz normal, dass sich Familienmitglieder in den Haaren liegen.

Üblicherweise wird bei den Ochsenknechts Familienzusammenhalt großgeschrieben. Natascha Ochsenknecht (58) und ihre drei Kinder Cheyenne (22), Jimi Blue (31) und Wilson Gonzalez (33) sind sogar zusammen in der Sky-Serie „Diese Ochsenknechts“ zu sehen, wo sie private Einblicke in ihr Leben geben. Kürzlich krachte es allerdings gewaltig innerhalb der prominenten Familie. Mama Natascha zeigte sich unzufrieden über die Beziehung von Jimi Blue mit der Rennfahrerin Laura Marie Geissler (24) und bezeichnete sie als „nicht gesund“.

Auch Cheyenne kann sich nicht mit der neuen Partnerin ihres Bruders anfreunden. „Wir haben kein gutes Verhältnis, weil wir uns ab und zu gestritten haben“, enthüllte sie in der Reality-Serie. Die Influencerin wurde richtig sauer, als Jimi Blue seiner Laura ausgerechnet kurz vor ihrer Hochzeit einen Heiratsantrag machte. Eine Aussprache der Streithähne brachte leider nicht die erhoffte Versöhnung. Stattdessen herrscht mittlerweile Funkstille zwischen Jimi Blue und dem Rest seiner Familie.

Natascha Ochsenknecht: „Dann spinnt da wieder einer rum“

Umso mehr überrascht Natascha Ochsenknechts neueste Aussage zu dem Thema. Die Designerin hält es für ganz normal, dass es mal Zoff in der Familie gibt – da würden die Ochsenknechts keine Ausnahme darstellen. „Ich kann nur dazu sagen, dass es überall wild zugeht, in jeder normalen Familie“, erklärt sie im Gespräch mit Promiflash. „Bei uns geht es drunter und drüber, dann ist wieder alles gut, dann spinnt da wieder einer rum.“

Besonders idyllisch geht es im Hause Ochsenknecht derzeit nicht zu. Vor allem die Beziehung von Mama Natascha und Sohn Jimi Blue ist derzeit sehr angespannt. © IMAGO/Photopress Müller

Die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (67) resümiert: „Also ganz normaler Familienzustand.“ Obwohl das Verhältnis zu ihrem jüngsten Sohn derzeit angespannt ist, will Natascha nichts von einem endgültigen Bruch wissen. Die Mutter-Kind-Beziehung halte schließlich ein Leben lang. „Es sind meine Kinder und es wird in meinem ganzen Leben immer passen!“, stellt sie klar. Es bleibt also spannend, ob und wann die Ochsenknechts ihren Zoff überwinden.