„Ja, ich habe etwas machen lassen“: Natascha Ochsenknecht gesteht Beauty-Eingriffe

Natascha Ochsenknecht hat ihr Gesicht liften lassen © Instagram/Natascha Ochsenknecht

Sie schämt sich nicht dafür! Natascha Ochsenknecht hat kein Problem damit, über ihre kleinen Beauty-Eingriffe zu sprechen.

Berlin – Ehrlichkeit währt am längsten! Das weiß auch Natascha Ochsenknecht (57). Das ehemalige Model ist dafür bekannt, nur selten ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auch in Sachen Schönheitsoperationen fand die dreifache Mutter zuletzt offene Worte. Dabei gab sie problemlos zu, sich bereits unters Messer gelegt zu haben. Im Gespräch mit RTL verriet Natascha, was genau sie hat richten lassen und wieso sie die Entscheidung traf, ihr Aussehen in die Hände eines Beauty-Docs zu geben.

„Ich hab halt gemerkt, mein Hals hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Der wurde immer mehr zum Truthahn und das fand ich dann gar nicht mehr lustig“, erklärt die ehemalige „Dschungelcamp“-Kandidatin im Interview mit dem TV-Sender. Deshalb entschloss sich Natascha dazu, ein sogenanntes „Fadenlifting“ vornehmen zu lassen. Bei dieser Operation werden unter örtlicher Betäubung kleine Fädchen unter der Haut eingesetzt. Nach einigen Wochen lösen sich diese wieder auf, nachdem sie zuvor dafür sorgen, dass kleine Fältchen auf der Haut verschwinden.

Natascha Ochsenknecht will klarstellen, dass sie ihre Beauty-OPs nur für sich selbst durchführen lässt

Wie sie im RTL-Interview weiter erzählt, hat Natascha Ochsenknecht absolut kein Problem mit dem Älterwerden. Ihre Beauty-Eingriffe dienen einzig und allein dem Zweck, sie „gesünder und frischer“ aussehen zu lassen, so der TV-Star. Außerdem betont die „Diese Ochsenknechts“-Macherin, dass sie definitiv nicht vorhabe, ihrem Schönheitschirurgen regelmäßige Besuche abzustatten.

Als emanzipierte Frau will Natascha Ochsenknecht ihrer Fangemeinde außerdem eine weitere wichtige Info mit auf den Weg geben: Wer denkt, dass sie sich für einen Mann oder aufgrund einer sich anbahnenden Midlife-Crisis für die Operation entschieden hat, der liegt absolut daneben! Ihre Eingriffe lasse sie nämlich nur für sich selbst und ihr eigenes Körpergefühl vornehmen.