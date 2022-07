„Auf keinen Fall“: Nathalie Bleicher-Woth hat wegen aktuellem Cast keine Lust auf BTN-Comeback

Nathalie Bleicher-Woth schließt ein „Berlin – Tag & Nacht“-Comeback aus. © Screenshot Insatgram/nathalie_bw

Keine Lust auf „Berlin – Tag & Nacht“ Comeback! Nathalie Bleicher-Woth lässt kein gutes Haar am aktuellen Cast der Sendung. Der Star findet, dass sich viele der Show-Darsteller verstellen.

Berlin – Läster-Attacke gegen ihre einstigen „Berlin – Tag & Nacht“-Kollegen: Nathalie Bleicher-Woth (25) lässt kein gutes Haar an ihren ehemaligen Co-Stars und verkündet, dass sie sich wegen des aktuellen Show-Casts kein Comeback in der Sendung vorstellen könne. Die 25-Jährige hatte zuvor vier Jahre lang für die RTLZwei-Serie vor der Kamera gestanden, bis sie sich dazu entschied, das TV-Format zu verlassen und als Influencerin durchzustarten.



Bei einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollten ihre Fans jetzt wissen, ob sie sich ein „Berlin – Tag & Nacht“-Comeback vorstellen könne. Daraufhin antwortete die TV-Persönlichkeit ganz klar: „Mit dem aktuellen Cast auf keinen Fall!“ Aufgrund ihrer negativen Erfahrungen mit ihren ehemaligen Co-Stars habe die Mama in spe sogar einen Albtraum über ihre Zeit bei der Reality-TV-Show gehabt. Sie enthüllte: „Schon krass, wie manche Leute davon einen echt zeichnen und wie das ins Unterbewusstsein eindringt.“

Nathalie Bleicher-Woth: Keine Lust auf BTN-Comeback

Die Schönheit erklärte auch, dass es sie dabei besonders schockieren würde, wie gut einige der „Berlin – Tag & Nacht“-Darsteller jemanden spielen können, der sie im wirklichen Leben eigentlich gar nicht sind. „Denke mir immer, wie krass manche davon schauspielern können und sich als eine Person verkaufen können, die sie niemals waren, niemals sind und niemals sein werden”, verriet sie verständnislos. Jedoch würde dies nicht für alle Show-Teilnehmer gelten, weil man dabei „nicht alle über einen Kamm scheren” könne.

