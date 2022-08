„Internet sprengen“: Nathalie Volk will in eigenem Buch auspacken

Teilen

Nathalie Volk fährt die Krallen aus! Das Model kündigt ein pikantes Buchprojekt an, mit dem sie für ordentlich Furore sorgen will. © Imago Images / Instagram NathalieVolk

Nathalie Volk fährt die Krallen aus! Das Model kündigt ein pikantes Buchprojekt an, mit dem sie für ordentlich Furore sorgen will.

Mit 25 Jahren ist Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk (25) eigentlich noch recht jung dafür, ihre Memoiren zu schreiben. Trotzdem kündigt sie nun in ihrer Instagram-Story an, ein Enthüllungsbuch herauszubringen. „Ich arbeite an meinem ersten Buch, das eines Tages das Internet sprengen wird“, gab die dunkelhaarige Schönheit selbstbewusst bekannt. Auf dem dazugehörigen Foto ist eine vollgeschriebene Seite zu sehen, auch wenn der Inhalt nicht lesbar ist.

Weitere Details behielt Nathalie für sich. Es ist also nicht bekannt, welche Inhalte sie in das Buch packen wird. Trotz ihres jungen Alters hat die Ex-Dschungelcamperin bereits ein bewegtes Leben hinter sich, das tatsächlich jede Menge pikanten Stoff für ein Enthüllungsbuch bietet.

Bekannt wurde Nathalie Volk 2014 dank ihrer Teilnahme an der neunten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“, wo sie es bis ins Halbfinale schaffte. Anschließend folgten diverse Modeljobs, bevor sie 2016 ins Dschungelcamp einzog und zum Reality-TV-Star wurde. Große Aufmerksamkeit erregte Nathalies Beziehung mit dem Medienunternehmer Frank Otto (65), der 40 Jahre älter als sie selbst ist. Ihre Beziehung gaben die beiden 2015 bekannt, als Nathalie gerade einmal 18 Jahre alt war. Trotz des Wirbels um ihren großen Altersunterschied hielt die Romanze fünf Jahre lang.

Nathalie Volk: Handelt ihr Buch von ihrem turbulenten Liebesleben?

Ende 2020 gab das Model dann plötzlich die Trennung von dem Multi-Millionär bekannt und bändelte mit dem „Hells Angels“-Rocker Timur A. (43) an. Für ihren neuen Freund zog Nathalie sogar in die Türkei und brach den Kontakt zu ihrer Familie ab, die gegen die Beziehung mit dem verurteilten Totschläger war.

Ihre stürmische Liaison krönten die beiden mit einer Verlobung, doch bevor es zu einer Hochzeit kommen konnte, trennte sich das Paar. In der Stunde der Not war es Frank Otto, der Nathalie Volk zur Seite stand und aus der Türkei zurückholte. Im RTL-Interview hatte sie angegeben, von ihrem Partner „eigentlich rausgekauft“ worden zu sein. „Er hat mir geholfen, da rauszukommen“, so die Wahl-Amerikanerin. Anschließen kamen die alten Gefühle wieder hoch und die Stars feierten ein überraschendes Liebes-Comeback. Es bleibt also spannend, über wen oder was Nathalie Volk in ihrem Buch auspacken wird.