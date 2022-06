„Mir geholfen, das rauszukommen“: Frank Otto holte Nathalie Volk von Hells-Angels-Rocker aus Türkei zurück

Frank Otto und Nathalie Volk beim 72. Hamburger Presseball 2022 im Hotel Grand Elysee © IMAGO/Andre Lenthe Fotografie

Nathalie Volk enthüllt brisante Details zu ihrer Trennung von Hells-Angels-Rocker Timur. Frank Otto habe sie „rausgekauft“, um das Model zurückzubekommen.

Sie haben ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben: Nathalie Volk (25) und Frank Otto (64) wollen es nochmal miteinander versuchen. Beim 72. Hamburger Presseball im Hotel Grand Elysée zeigten sich das Model und der Unternehmer am vergangenen Wochenende schwer verliebt und wirkten so, als seien sie nie getrennt gewesen. Dabei hatte sich Nathalie letztes Jahr mit einem anderen Mann verlobt und war sogar für ihn in die Türkei ausgewandert. Mit dem ehemaligen Hells-Angels-Rocker Timur Akbulut wollte sich die ehemalige „GNTM“-Kandidatin dort ein neues Leben aufbauen.

Ende Oktober bestätigte Nathalie dann das überraschende Beziehungsaus, nachdem sie davor auf Instagram bereits alle gemeinsamen Fotos mit Timur gelöscht hatte. „Timur und ich haben uns im Guten getrennt!“, betonte sie damals gegenüber Gala.

Ganz so friedlich ging die Trennung aber offenbar doch nicht über die Bühne. Bevor Nathalie zurück in ihre Wahlheimat USA kehren konnte, musste offenbar einiges geschehen. „Frank hat mich eigentlich rausgekauft. Also, was heißt rausgekauft … aber er hat mir geholfen, da rauszukommen“, packt die dunkelhaarige Schönheit nun im RTL-Interview aus.

Nathalie Volk: „Frank ist ein netterer Mensch als Timur“

Damit jedoch nicht genug: Nathalie mutmaßt, dass sie nur wegen ihres Promi-Status so leicht davonkam. „Ich denke mal, wäre ich nicht in Deutschland berühmt, dass das viel schwieriger gewesen wäre, da rauszukommen“, offenbart sie. Allerdings geht die TV-Bekanntheit nicht näher darauf ein, was speziell damit gemeint ist. Die genauen Hintergründe zu ihrer Trennung von Timur bleiben also nach wie vor ein Rätsel.

Klar scheint aber, dass Frank Otto eine wichtige Rolle spielte, um Nathalie aus der Türkei zu holen. „Frank ist auf jeden Fall ein netterer Mensch als Timur“, betont sie. Nun freut sich die Ex-Dschungelcamperin auf die Zukunft, denn sie will unbedingt Nachwuchs bekommen. „Ich hoffe, ich werde in zehn Jahren Mutter. Das wäre mein größter Wunsch“, offenbart Nathalie. Ob Frank Otto der Vater ihres Kindes wird, ist aber eine ganz andere Frage. So sagt der Hamburger Geschäftsmann: „Ich denke nicht unbedingt, dass ich der Mann sein muss, der Nathalie glücklich macht für alle Zeit.“