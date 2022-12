Nach Liebescomeback: Nathalie Volk und Frank Otto eng umschlungen bei Instagram

Vor der Liebes-Auszeit hielten sich Nathalie Volk und Frank Otto mit öffentlichen Turtelfotos eher bedeckt. Nun posieren die zwei eng umschlungen für Instagram.

Miami – Nathalie Volk (25) und Frank Otto (65) schweben wieder auf Wolke 7. Und während die zwei sich mit verliebten Schnappschüssen vor ihrem Liebescomeback noch bedeckt hielten, sieht das Ganze nun anders aus. Im März dieses Jahres fanden Nathalie und der Unternehmer Frank wieder zueinander und scheinen verliebter denn je. Das tragen die beiden nun auch nach außen. Der neueste Liebesbeweis: Ein eng umschlungenes Pärchenfoto ziert nun das Instagram-Profil der 25-Jährigen.

Die Turteltauben zeigen sich auf dem Foto in piekfeinen Outfits in Miami. Frank hat strahlend beide Arme um seine schöne Nathalie geschlungen, die im sexy rosa Glitzerkleid mit hohen Beinschlitzen posiert. Beiden halten liebevoll die Hand des Anderen. Pärchenbilder hatten bei Nathalie und Frank zuvor definitiv Seltenheitsfaktor – umso begeisterter scheinen die Fans über die öffentliche Liebesbekundung. Der Beitrag erntet über 71 Tausend „Gefällt mir“-Angaben.

Happy End: Nathalie hätte beinahe einen anderen Mann geheiratet

Unter dem Bild des Paares findet nur ein Emoji Platz: das weiße Herz. Nathalie Volk lässt alle Welt wissen, welcher Mann an ihre Seite gehört und so wie der Unternehmer auf dem Schnappschuss strahlt, scheint der 65-Jährige damit überhaupt kein Problem zu haben.

Und dabei sah es vor einem Jahr noch nicht nach einem Happy End für das Paar aus. Ende 2020 entschieden sich Volk und Otto dazu, getrennte Wege zu gehen und Nathalie heiratete sogar um ein Haar einen anderen Mann. Im September 2021 verkündete das Model, sich mit „Hells Angels“-Rocker Timur A. verlobt zu haben:

„Mein Ja für immer“, schrieb die 25-Jährige seinerzeit unter den Instagram-Beitrag. Heute gehören sowohl der Instagram-Beitrag als auch die Verlobung der Vergangenheit an. In der Zukunft sieht das Model Frank Otto an ihrer Seite. „Ich habe gemerkt, dass Frank ein Mann ist“, erklärte Nathalie das Liebescomeback Anfang des Jahres und sei auf allen Ebenen glücklich mit dem 65-Jährigen an ihrer Seite.