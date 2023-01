„Zwei Kilo zugenommen“: Nazan Eckes räkelt sich am Strand und fühlt sich sichtlich wohl

Nazan Eckes trägt einen Leo-Badeanzug am Strand. © Instagram/Nazan Eckes

Mit diesem freizügigen Strand-Outfit raubt Nazan Eckes ihren Fans den Verstand: In einem Instagram-Video zeigt die Moderatorin stolz ihre neuen Kurven.

Nazan Eckes (46) ist rundum glücklich! Die TV-Moderatorin urlaubt derzeit in Dubai und lässt sich dort die Sonne ins Gesicht scheinen. Während Deutschland im Winterblues versinkt, herrscht in den Vereinigten Arabischen Emiraten schönstes Strandwetter. Die milden Temperaturen hat die brünette Schönheit dazu genutzt, ihre knackige Figur im Badeanzug zu zeigen. Auf Instagram postete sie ein kurzes Video, in dem sie als Badenixe im freizügigen Beach-Outfit am Strand posiert.

Nazan trägt einen tief ausgeschnittenen Badeanzug mit Leoparden-Muster, der raffiniert geschnitten ist und an der Taille Haut zeigt. Dazu kombiniert sie eine schwarze XL-Sonnenbrille, Halsketten und Creolen-Ohrringe. Die ehemalige „Extra“-Moderatorin strahlt Zufriedenheit und Lebensfreude aus und haucht am Ende einen Kuss für die Fans in die Kamera. Den Clip betitelte sie mit den Worten: „Zwei Kilo zugenommen. Das Essen ist zu gut hier. Wünsche euch allen einen wunderschönen Tag!“ Damit macht Nazan deutlich: Es könnte ihr nicht weniger egal sein, dass die Waage mittlerweile ein paar Kilos mehr anzeigt. Stattdessen genießt die gebürtige Kölnerin ihren Urlaub in vollen Zügen und lässt sich die Laune nicht verderben.

Nazan Eckes: Follower schwärmen von ihrem „sexy Glow“

Die Fans zeigten sich begeistert von Nazans neuen Kurven. „Steht dir sehr viel besser! Lasse es dir schmecken und genieße es! Der sexy Glow kommt bestimmt durch das Wohlfühlen und ist nicht durch eine Kilozahl definiert“, schrieb ein Follower. Dieser Meinung schlossen sich viele weitere an. „Steht dir viel besser und sieht gesünder aus. Vorher sah es zu knochig aus“, lautete ein Kommentar. An anderer Stelle schwärmte ein User: „Da sieht jemand glücklich und zufrieden aus wie eine Katze, die den Sahnetopf gefunden hat!“

Allerdings gab es auch skeptische Kommentare. Manche Nutzer bezweifelten, dass Nazan tatsächlich an Gewicht zugelegt hat. „Am großen Zeh oder wo?“, wunderte sich ein Fan. Ein weiterer rätselte: „Zwei Kilo zugenommen? Wie schwer ist die Sonnenbrille bitte?“