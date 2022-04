„Ne Stunde Schlaf und dann ans Set“: Wayne Carpendale setzt sich für ukrainische Familien ein

Einsatz für ukrainische Flüchtlinge

Wayne Carpendale setzt sich für Flüchtlinge aus der Ukraine ein. Der Star empfing die vor dem Krieg flüchtenden Menschen, die mit einem Bus ankamen.

Kirchheim bei München – Schauspieler Wayne Carpendale (45) setzt sich für Flüchtlinge aus der Ukraine ein! Der in Frechen geborene Star half dabei, in seiner Gemeinde in Kirchheim bei München einen Bus mit vor dem Krieg geflüchteten Menschen zu empfangen.



Über seinen Account auf Instagram verkündete der Ehemann von Annemarie Carpendale (44) jetzt gegenüber seinen Followern, dass er dabei mithalf, nachts um fünf Uhr einen weiteren Bus mit ukrainischen Flüchtlingen zu empfangen. Er verkündete: „So erschütternd die Nachrichten über die Kriegsverbrechen in der Ukraine gestern auch waren, so glücklich waren wir, dass wir heute Nacht um 5h einen weiteren Bus hier in Kirchheim bei München empfangen konnten.“

Er erzählte auch, dass sie mehr als sechzig Pflegekinder und Pflegeeltern aus der Ukraine abgeholt hätten und ihm von einem der Flüchtlinge dafür gedankt wurde, dass sie ihre Kinder vor dem Krieg retten. Der Star betonte, dass es wichtig sei, den Geflüchteten so gut wie möglich zu helfen: „Wir können nicht viel machen, aber lasst uns machen, was wir können.“

Der Prominente fügte seinem Posting hinzu, dass er sich nach der wichtigen Hilfsaktion kurz ausruhen und sich dann gleich wieder ans Set aufmachen würde. Er verriet: „Ich hol mir jetzt eine kleine Mütze Schlaf … und dann geht es gleich ans Set … in eine andere Welt.“

Zudem verlinkte er die Instagram-Konten von zahlreichen an der Aktion beteiligten Leuten und bedankte sich bei ihnen für ihre Unterstützung. Dabei ist auch das Konto seiner Liebsten zu finden, die dabei mithalf, die aus der Ukraine geflüchteten Menschen in der Gemeinde aufzunehmen.