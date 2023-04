„Neben dem Erfolg schwer zu meistern“: Andreas Gabalier verrät, warum er noch Single ist

Als Schlagersänger, der vor Tausenden von Menschen auftritt, fliegen Andreas Gabalier die Herzen zu. Doch privat hat er sein Glück noch nicht gefunden.

Graz – In seinem eigenen „Andreas Gabalier Magazin“ teilt der „Volks-Rock‘n‘Roller“ viel Privates mit seinen Schlager-Fans. Hier spricht er auch über den Umstand, dass er nach der Trennung von seiner Partnerin keine feste Beziehung mehr hatte. Die Trennung von der österreichischen Moderatorin Silvia Schneider (40) ist nun schon bald vier Jahre her.

„Mein Weg vereinnahmt mich sehr. Aber klar, ich bin 38, und irgendwann muss ich mir die Frage stellen, ob da noch etwas anderes kommen soll“, so Andreas Gabalier, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten. Gemeint ist hier wohl die Frage, ob er sich für seine Zukunft eine Familie wünscht.

Als Schlagersänger, der vor Tausenden von Menschen auftritt, fliegen Andreas Gabalier die Herzen zu. Doch privat hat er sein Glück noch nicht gefunden.

Bei Kollegen habe er gesehen, wie er es nicht machen wolle: „Vier Kinder mit drei Frauen. Dann kommt Weihnachten, die Geburtstage – und ein Riesenkopfweh. Deshalb halte ich mich zurück.“ Das soll aber keineswegs heißen, dass er sich Ehe und Kinder gar nicht vorstellen kann.

Andreas Gabalier hat Sehnsucht nach alten Werten

Im Gegenteil, er selbst habe Ehe in seiner Jugend „als etwas sehr Schönes, Konstantes erlebt“. Doch auch das findet der Musiker: „Diese Wertigkeit hat sie nicht mehr. Ob das gut oder schlecht ist, das muss jeder für sich abwägen.“ Er hat jedoch keine Eile und will das Ganze auf sich zukommen lassen. Er meint: „Schauen wir, was die Zukunft bringt.“

Auch in Bezug auf den Nachwuchs ist Andreas Gabalier in seiner Ansicht nicht festgefahren: „Als ich jünger war, habe ich gesagt, dass ich mindestens fünf Kinder haben möchte. Ich finde es schön, wenn es im Haus wurlt. Mit wachsendem Erfolg und dem vielen Unterwegssein habe ich aufgehört, mir Druck zu machen. Ich bin gelassen geworden. Wenn‘s sein soll, werde ich mich danach richten.“