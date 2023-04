Neil Diamond spricht über seine Erkrankung

US-Sänger Neil Diamond 2017 auf der Pre-Grammy Gala. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Neil Diamond leidet seit einigen Jahren an Parkinson. Nun hat der Sänger darüber gesprochen, wie er mit der Krankheit lebt.

Berlin - US-Musiker Neil Diamond hat in einem Fernsehinterview über seinen persönlichen Umgang mit seiner Parkinson-Erkrankung gesprochen. „Ich kann diese Sache nicht wirklich bekämpfen, also musste ich sie akzeptieren, diese Parkinson-Krankheit“, sagte der 82-Jährige in der Sendung „CBS Sunday Morning“.

Es gebe keine Heilung, es gebe kein Entrinnen. Man könne nicht einfach sagen: „Okay, es reicht jetzt. Lasst uns zurück ins Leben gehen.“ So funktioniere das nicht. „Aber ich habe gelernt, die Einschränkungen zu akzeptieren, die ich habe, und habe immer noch tolle Tage.“

Rund ein halbes Jahrhundert lang war der Musiker mit mehr als 100 Millionen verkauften Alben und zahlreichen Auszeichnungen fast ununterbrochen über die Bühnen der Welt getourt, dann zwang eine Krankheit ihn zum Aufhören. „Mit großem Widerwillen und Enttäuschung kündige ich an, dass ich keine Konzerte mehr geben werde“, teilte Diamond Anfang 2018 mit, nachdem Ärzte bei ihm Parkinson diagnostiziert hatten. Im Dezember überraschte er das Publikum eines Broadway-Musicals über sein Leben mit einem Ständchen. dpa