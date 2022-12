Nervenaufreibendes Finale: Rainer Gottwald ist Gewinner von „Promi Big Brother“

Wochenlang haben die Fans darauf hingefiebert und nach einem nervenaufreibenden Finale steht er endlich fest. Der diesjährige „Promi Big Brother“-Gewinner ist kein Geringerer als Box-Manager Rainer Gottwald.

Köln - Gemeinsam stehen Rainer Gottwald (56) und Micaela Schäfer (39) im Finale der 10. „Promi Big Brother“-Staffel. Die finale Show zerrte nicht nur so richtig an den Nerven des Publikums, sondern auch an denen der Kandidat:innen. Neben lustigen Challenges wurden auch noch einmal die Show-Highlights der diesjährigen Staffel gezeigt, denn die hatte es in sich. Neben Streitereien, dem ein oder anderen Tränchen und überraschenden Austritten wurde auch mal ausgelassen gefeiert. Grund zum Feiern hat jetzt aber vor allem der diesjährige „Promi Big Brother“-Gewinner von den 100.000 Euro Preisgeld: Box-Manager Rainer Gottwald.

Nach den zwei Spielen „Gold-Waage“, bei dem das Schätzvermögen der Stars getestet wurde, und „Hochstapler“, bei denen es für Plastikbecher hoch hinausging, mussten sich schon Reality-TV-Star Sam Dylan (31) und „DSDS“-Legende Menderes (38) aus dem Finale verabschieden. Übrig blieben also Rainer und Micaela, die jetzt jeweils 30 Sekunden übrighatten, um dem Publikum zu beweisen, wer den Sieg am meisten verdient hat. Der Box-Manager setzt auf Mitgefühl: „Ich würde gerne einmal im Leben nicht nur der Zweite sein. Ich will zeigen, dass auch ein Außenseiter mal gewinnen kann.“ Micaela hingegen scheint ihre Niederlage nach ihren 30 Sekunden eventuell schon vorhergesehen haben und verteidigt ihren Einsatz mit den Worten: „Ich bleibe definitiv ein Nacktmodel und werde nicht Politikerin.“

Rainer Gottwald ist Gewinner der 10. „Promi Big Brother“-Staffel

Das Finale wird dann nochmal so richtig emotional. Nachdem Rainers Sieg verkündet wurde, fällt er sofort in die Arme seiner Frau und seines Sohnes, die im Publikum sitzen. Auch wenn der Moderator Jochen Schropp (44) und die Moderatorin Marlene Lufen (51) ihn zunächst auf der Bühne behalten wollte, sind alle sichtlich gerührt von der Szene. Ein weiterer Gänsehautmoment entsteht, als der 56-Jährige in Tränen ausbricht und sich an seinen verstorbenen Vater richtet. „Vater, jetzt habe ich einmal etwas gewonnen in meinem Leben. Hast du gehört?“, so widmet Rainer ihm den Sieg.