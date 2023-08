„Fühlt sich an wie Schläge“: Elena Miras hat seltene Nervenkrankheit

Reality-TV-Star Elena Miras macht gerade eine schwierige Zeit durch: Sie leidet an einer seltenen Krankheit, die starke Schmerzen hervorruft.

Zürich - Arme Elena Miras (31): Schon wieder muss sich die Reality-TV-Darstellerin mit gesundheitlichen Problemen herumquälen. Bereits im Mai versetzte die Influencerin ihre Fans in Sorge, nachdem sie mit Nierensteinen ins Krankenhaus musste. Nun hat es sie erneut erwischt: Auf Instagram enthüllte Elena, dass sie mit besorgniserregenden Symptomen eine Klinik aufsuchte. Neben starken Kopfschmerzen litt sie außerdem an Augenzucken und Gefühllosigkeit in der linken Gesichtshälfte.

Elena Miras über Schmerzen: „Es fühlt sich an wie Schläge“

„Letzten Endes hat man dann etwas gefunden bei mir: Trigeminusneuralgie“, erzählte die Ex-Dschungelcamperin ihren 618.000 Followerinnen und Followern. Diese neurologische Erkrankung äußert sich durch plötzlich einschießende Schmerzen im Gesicht. Die Schmerzanfälle dauern zwar nur kurz, können aber immer wieder völlig unerwartet auftreten. „Dieses Kopfweh ist nicht normal. Ich kenne das Gefühl, Migräne zu haben, aber die Kopfschmerzen strahlen von der Schläfe direkt in mein linkes Auge“, klagte die „Kampf der Realitystars“-Siegerin.

Man kann sich nur vorstellen, was die TV-Bekanntheit derzeit durchmacht. Zwei Tage habe sie im Krankenhaus verbringen müssen. Obwohl die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin inzwischen wieder zu Hause ist, kämpft sie weiter mit schlimmen Symptomen. „Seit vier Tagen wache ich wegen meiner Schmerzen auf. Zum Teil habe ich jede Stunde diese stechenden Kopfschmerzen für ein paar Sekunden“, berichtet sie in ihrer Instagram-Story. „Es fühlt sich an wie Schläge.“ Die intensiven Schmerzen würden sich immer wieder blitzartig äußern und ihr das Leben zur Hölle machen.

Trotz Medikamente: Besserung bei Elena Miras noch nicht absehbar

Derzeit nimmt Elena Antiepileptika, die eigentlich bei Epilepsie eingesetzt werden, aber auch gegen Trigeminusneuralgie helfen. Trotz der Medikamente ist noch nicht abzusehen, wann es der Schweizerin besser gehen wird. „Das kann Wochen und sogar Monate dauern“, enthüllt sie. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich die Mutter einer Tochter (5) schnell wieder erholt.

Elena Miras ist nicht der einzige Promi, der kürzlich offen über seine Erkrankung spricht. Auch „Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing machte kürzlich seine seltene Krankheit publik, die sogar zum Sehverlust führen kann. Verwendete Quellen: Instagram/ elena_miras, Bild.de