„Zitrone ist ausgepresst“: Netflix will endlich Ergebnisse von Harry und Meghan für Millionen-Deal

Von: Susanne Kröber

Jetzt müssen Meghan Markle und Prinz Harry liefern, andernfalls könnten ihnen Millionen durch die Lappen gehen. Dreht Netflix den Sussexes den Geldhahn zu?

Montecito – Mit ihrer Netflix-Doku „Harry & Meghan“, die im Dezember 2022 erschien, landeten Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) einen absoluten Hit für Netflix. Die sechsteilige Reihe war die bisher erfolgreichste Dokumentation des Streaming-Giganten. Doch die anfängliche Begeisterung soll sich bei den Verantwortlichen längst gelegt haben, stattdessen macht sich Ungeduld breit. Denn neue Ideen aus dem Hause Sussex sind offenbar Fehlanzeige.

„Wirtschaftliche Realität nicht begriffen“: Haben sich Meghan und Harry verschätzt?

2020 schlossen Meghan Markle und Prinz Harry einen Mega-Deal mit Netflix ab. Laut The Sun soll es um eine Summe von 81 Millionen Pfund (rund 95 Millionen Euro) gehen, von denen Harry und Meghan die Hälfte bereits bekommen haben sollen. Doch für die verbliebenen 40 Millionen Pfund will Netflix Ergebnisse sehen. Mehrere der von den Sussexes vorgeschlagenen Projekte wurden vom Streaming-Anbieter bereits abgeschmettert, es fehlt der erneute Straßenfeger.

In Arbeit ist aktuell nur noch eine von Prinz Harry geplante Doku über die Invictus Games – zu wenig für die Verantwortlichen. Wie The Sun berichtet, soll die Stimmung an der Spitze des Unternehmens langsam kippen. „Man hat das Gefühl, dass die Zitrone vollständig ausgepresst ist“, so ein Insider. Ex-“Suits“-Darstellerin Meghan lebe „in ihrer eigenen Blase“ und habe „die wirtschaftliche Realität nicht begriffen.“

Netflix hat sich gefreut, Harry und Meghan unter Vertrag zu nehmen und ist auf der Suche nach einigen großartigen Ideen für die Zukunft. Aber der Rest des Deals hängt davon ab, dass sie diese guten Ideen produzieren.

Zu viel zu tun: Meghan Markle und Prinz Harry „vom Arbeitsaufwand überrascht“

Der geringe Output wurde auch Meghan Markles „Archetypes“-Podcast zum Verhängnis. Nach lediglich zwölf Folgen endete die Zusammenarbeit mit Spotify zweieinhalb Jahre nach Vertragsabschluss. Sowohl bei Netflix als auch bei Spotify sei man „von der mangelnden Produktivität der Sussexes enttäuscht“, zitiert das Wall Street Journal einen Insider. Mitarbeiter der Archewell-Stiftung von Meghan Markle und Prinz Harry schlagen in die gleiche Kerbe und sollen erklärt haben, dass dem Unternehmen „die Richtung fehlt“ und dass die Sussexes „manchmal vom Arbeitsaufwand überrascht zu sein scheinen, der für die Fertigstellung von Unterhaltungsprojekten erforderlich ist.“

Netflix wünscht sich weitere Inhalte à la „Harry & Meghan“ Szene rechts), doch offenbar mangelt es Meghan Markle und Prinz Harry an Ideen. (Fotomontage) © IMAGO/ZUMA Wire/picture alliance/dpa/Netflix/Courtesy Of Prince Harry

Jetzt stehen Prinz Harry und Meghan Markle massiv unter Druck, wollen sie die zweite Hälfte des Millionen-Deals noch einkassieren. Das Problem ist jedoch, dass sich die Öffentlichkeit lediglich für ein Thema zu interessieren scheint – für die Abrechnung der Sussexes mit der britischen Königsfamilie. Mit der Netflix-Doku und Harrys Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) könnten sie ihr Pulver allerdings bereits verschossen haben. „Diese Phase ihres Lebens ist vorbei – es gibt nichts mehr zu sagen“, zitierte The Sun erst kürzlich eine Quelle. Lukrative Werbe-Verträge könnten ein Weg sein, den luxuriösen Lebensstil zu halten, aber die Gerüchte um Meghan Markles anstehenden Dior-Deal geben Rätsel auf. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, independent.co.uk, wsj.com