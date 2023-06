Nett oder narzisstisch? Prinz Harry schenkt Flugbegleiter seine Biografie

Von: Susanne Kröber

Prinz Harry hat offenbar immer ein „Spare“-Exemplar zur Hand. Auf dem Rückflug von London nach Los Angeles zeigte er sich nach seinem Auftritt vor Gericht spendierfreudig.

Los Angeles – Bei der Krönung von König Charles III. (74) stattete Prinz Harry (38) seiner alten Heimat einen rekordverdächtigen Kurzbesuch von 28 Stunden ab. Etwas länger musste Harry anlässlich seiner Zeugenaussage vor dem High Court in London verweilen. Am 6. und 7. Juli sagte der Herzog von Sussex im Prozess gegen den Verlag Mirror Group Newspapers (MGN) aus, dem illegale Informationsbeschaffung vorgeworfen wird.

Auf Linienflug: Prinz Harry verschenkt seine Biografie „Spare“ und posiert für Selfie

Nach dem kräftezehrenden Kreuzverhör hatte es Prinz Harry eilig, wieder zurück nach Montecito zu Ehefrau Meghan Markle (41) und den Kindern Archie (4) und Lilibet (2) zu kommen. Laut Daily Mail soll Harry London am 8. Juli um die Mittagszeit verlassen haben, abends landete sein Flieger dann wieder auf kalifornischem Boden. An Bord der American-Airlines Maschine befand sich auch Flugbegleiter Holden Pattern, der sich nicht nur über ein Selfie mit Prinz Harry freuen durfte.

Bei TikTok teilte Holden Pattern eine Aufnahme von sich mit Prinz Harry, der auf dem Foto glatt als Ed-Sheeran-Doppelgänger durchgeht. Ganz entspannt posiert Harry in Jeans und legerem schwarzen T-Shirt und lächelt neben dem Flugbegleiter in die Kamera. „Das habe ich gerade in meinem Gepäck gefunden, das mir ein Passagier gegeben hat“, schrieb Pattern außerdem zu einem Bild von Prinz Harrys Memoiren „Spare“ (dt.: „Reserve“). Den Herzog von Sussex, bezeichnet Pattern, der auch eine Pilotenlizenz hat und als Reise-Influencer aktiv ist, als „Passagierprinz“.

Prinz Harry in Spendierlaune – süße Geste oder selbstverliebte Eigenwerbung?

Prinz Harrys Biografie hatte Anfang des Jahres hohe Wellen geschlagen, da sich Harry in „Spare“ auch mit Kritik an der britischen Königsfamilie nicht zurückhält. Vor allem sein älterer Bruder Prinz William (40) kam in dem Machwerk nicht gut weg, unter anderem berichtet Harry von einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit seinem Bruder, bei der William ihn geschlagen haben soll. Seitdem gilt das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen den beiden als zerrüttet. So soll Harry sich auch weder mit König Charles getroffen haben, als er in London war – Charles zog einen Wanderurlaub in Rumänien vor – noch sei es laut The Mirror zu einem Treffen mit Prinz William und Kate Middleton (41) gekommen.

Immer ein Exemplar in petto: Prinz Harry erfreute jetzt einen Flugbegleiter mit einer Ausgabe von „Spare“. (Fotomontage) © IMAGO/Avalon.red/NurPhoto

Dass Prinz Harry nun seine Memoiren verschenkt, ist zwar einerseits eine nette Geste, über die sich zumindest Flugbegleiter Holden Pattern riesig zu freuen schien, andererseits zeugt es jedoch auch von einer gehörigen Portion Selbstverliebtheit, anzunehmen, dass jeder sich für die eigene Lebensgeschichte interessiert. Mal abgesehen davon, dass Harry offenbar für alle Fälle ein oder mehrere Exemplare von „Spare“ im Handgepäck mit sich herumträgt. Als „selbstsüchtig“ wurde Prinz Harry auch von seiner Ex Cressida Bonas (34) bezeichnet, wie das Buch „Battle of Brothers“ des britischen Autors und Historikers Robert Lacey (79) enthüllt. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, hellomagazine.com, instagram.com